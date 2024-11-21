21 ноября 2024

Обвиненного в коррупции борца с теневым игорным бизнесом в Перми ждет суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя НКО и направила дело в суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя НКО и направила дело в суд Фото:

В Перми передано в суд дело в отношении руководителя автономной некоммерческой организации, которая боролась с нелегальным игорным бизнесом. Ему вменяется коррупция (ст. 204 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд краевой столицы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

«Уголовное дело в отношении руководителя НКО направлено в Свердловский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Он обвиняется по ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег в крупном размере)», — рассказали в прокуратуре края.

По версии следствия, в 2022 году, обвиняемый получил от администратора и управляющего незаконных игорных заведений 300 тысяч рублей. Взамен он пообещал не сообщать информацию о них в правоохранительные органы.

В 2023-2024 годах руководитель НКО потребовал 375 тысяч рублей от игорных заведений. За отказ от дачи денег он угрожал сообщить в полицию заведомо ложную информацию о них. Обвиняемый был задержан с поличным, а затем взят под стражу.

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В Перми передано в суд дело в отношении руководителя автономной некоммерческой организации, которая боролась с нелегальным игорным бизнесом. Ему вменяется коррупция (ст. 204 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд краевой столицы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья. «Уголовное дело в отношении руководителя НКО направлено в Свердловский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Он обвиняется по ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег в крупном размере)», — рассказали в прокуратуре края. По версии следствия, в 2022 году, обвиняемый получил от администратора и управляющего незаконных игорных заведений 300 тысяч рублей. Взамен он пообещал не сообщать информацию о них в правоохранительные органы. В 2023-2024 годах руководитель НКО потребовал 375 тысяч рублей от игорных заведений. За отказ от дачи денег он угрожал сообщить в полицию заведомо ложную информацию о них. Обвиняемый был задержан с поличным, а затем взят под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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