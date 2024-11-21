Обвиненного в коррупции борца с теневым игорным бизнесом в Перми ждет суд

В Перми передано в суд дело в отношении руководителя автономной некоммерческой организации, которая боролась с нелегальным игорным бизнесом. Ему вменяется коррупция (ст. 204 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд краевой столицы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.
«Уголовное дело в отношении руководителя НКО направлено в Свердловский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Он обвиняется по ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег в крупном размере)», — рассказали в прокуратуре края.
По версии следствия, в 2022 году, обвиняемый получил от администратора и управляющего незаконных игорных заведений 300 тысяч рублей. Взамен он пообещал не сообщать информацию о них в правоохранительные органы.
В 2023-2024 годах руководитель НКО потребовал 375 тысяч рублей от игорных заведений. За отказ от дачи денег он угрожал сообщить в полицию заведомо ложную информацию о них. Обвиняемый был задержан с поличным, а затем взят под стражу.
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