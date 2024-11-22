Пермский белый медведь Терпей, переехавший в Московский зоопарк из Казани, освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер. Краснокнижный зверь несколько лет содержался в зооботсаду столицы Татарстана, пока для него строили новый вольер.
«Перевод медведя Терпея в новый вольер состоялся накануне вечером, после закрытия зоопарка, чтобы снизить стресс у животного. Ему нужно было пройти через вольер белой медведицы Айки и перейти во второй вольер, где когда-то жил Диксон. По пути следования хищника зоологи выложили лакомства — свежую рыбу, политую рыбьим жиром. Терпей изучил новую территорию, попробовал угощения и вскоре перебрался в уличный вольер, где уже искупался в бассейне. Стекла вольера пока заклеены пленкой, и наблюдать за ним можно только через небольшие окошки. Пленку снимут, когда медведь полностью освоится в новом вольере», — сообщается в telegram-канале Московского зоопарка.
Краснокнижный хищник прибыл в столицу месяц назад. Скоро ему исполнится 22 года. В Московском зоопарке зоологи назначили медведю поддерживающую терапию и разработали специальный рацион в связи с преклонным возрастом. В рацион входят живая рыба, овощи, фрукты, сезонные ягоды, рыбий жир, витаминно-минеральный комплекс. Хотя белые медведи обычно предпочитают рыбу, Терпей сейчас больше ест овощи. Он также начинает участвовать в ветеринарных тренингах, позволяя осматривать свои рот и лапы.
Медвежонка, оставшегося без матери, нашли в Якутии местные жители. Затем малыша отправили в Пермский зоопарк. В 2019 году зверя перевезли в зооботсад Казани на время строительства нового пермского зоопарка. В сентябре 2023 года активисты из объединения «Друзья Московского зоопарка» назвали условия содержания медведя в Казани «ужасными». Животное вынужденно ютилось в маленьком вольере на голом бетоне. Зверя кормили хлебом. Из-за этого у Терпея начались проблемы со здоровьем.
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