Свердловчан с ВИЧ будут лечить отечественными препаратами вместо американского

Доля отечественных препаратов для уральских ВИЧ-инфицированных достигла 80%

25 ноября 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Новая поставка отечественных препаратов ожидается в начале 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловскую область не планируют поставлять инъекционный препарат «Ленокапавир», разработанный американской компанией Gilead Sciences для ВИЧ-инфицированных. Как сообщила URA.RU специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева, доля отечественных препаратов в регионе составляет 80%. «О поставках „Ленокапавира“ говорить рано — насколько я знаю, он еще не сертифицирован в России. Особенность этого антиретровирусного препарата — пролонгированное действие и те исследования, которые прошли в качестве доконтактной профилактики. С этой целью в России используются препараты в форме таблеток», — рассказала Гоголева. Заявка на новую поставку препаратов на 2025 год уже принята министерством здравоохранения, а поступление ожидается в начале будущего года. «На данный момент дефицитов с препаратами нет», — отметила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловскую область не планируют поставлять инъекционный препарат «Ленокапавир», разработанный американской компанией Gilead Sciences для ВИЧ-инфицированных. Как сообщила URA.RU специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева, доля отечественных препаратов в регионе составляет 80%. «О поставках „Ленокапавира“ говорить рано — насколько я знаю, он еще не сертифицирован в России. Особенность этого антиретровирусного препарата — пролонгированное действие и те исследования, которые прошли в качестве доконтактной профилактики. С этой целью в России используются препараты в форме таблеток», — рассказала Гоголева. Заявка на новую поставку препаратов на 2025 год уже принята министерством здравоохранения, а поступление ожидается в начале будущего года. «На данный момент дефицитов с препаратами нет», — отметила она.