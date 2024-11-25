Свердловчан с ВИЧ будут лечить отечественными препаратами вместо американского

Доля отечественных препаратов для уральских ВИЧ-инфицированных достигла 80%
© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, эпидемия, анализ, инфекция
Новая поставка отечественных препаратов ожидается в начале 2025 года Фото:

В Свердловскую область не планируют поставлять инъекционный препарат «Ленокапавир», разработанный американской компанией Gilead Sciences для ВИЧ-инфицированных. Как сообщила URA.RU специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева, доля отечественных препаратов в регионе составляет 80%.

«О поставках „Ленокапавира“ говорить рано — насколько я знаю, он еще не сертифицирован в России. Особенность этого антиретровирусного препарата — пролонгированное действие и те исследования, которые прошли в качестве доконтактной профилактики. С этой целью в России используются препараты в форме таблеток», — рассказала Гоголева.

Заявка на новую поставку препаратов на 2025 год уже принята министерством здравоохранения, а поступление ожидается в начале будущего года. «На данный момент дефицитов с препаратами нет», — отметила она.

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В Свердловскую область не планируют поставлять инъекционный препарат «Ленокапавир», разработанный американской компанией Gilead Sciences для ВИЧ-инфицированных. Как сообщила URA.RU специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева, доля отечественных препаратов в регионе составляет 80%. «О поставках „Ленокапавира“ говорить рано — насколько я знаю, он еще не сертифицирован в России. Особенность этого антиретровирусного препарата — пролонгированное действие и те исследования, которые прошли в качестве доконтактной профилактики. С этой целью в России используются препараты в форме таблеток», — рассказала Гоголева. Заявка на новую поставку препаратов на 2025 год уже принята министерством здравоохранения, а поступление ожидается в начале будущего года. «На данный момент дефицитов с препаратами нет», — отметила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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