Свердловчан с ВИЧ будут лечить отечественными препаратами вместо американского

В Свердловскую область не планируют поставлять инъекционный препарат «Ленокапавир», разработанный американской компанией Gilead Sciences для ВИЧ-инфицированных. Как сообщила URA.RU специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева, доля отечественных препаратов в регионе составляет 80%.
«О поставках „Ленокапавира“ говорить рано — насколько я знаю, он еще не сертифицирован в России. Особенность этого антиретровирусного препарата — пролонгированное действие и те исследования, которые прошли в качестве доконтактной профилактики. С этой целью в России используются препараты в форме таблеток», — рассказала Гоголева.
Заявка на новую поставку препаратов на 2025 год уже принята министерством здравоохранения, а поступление ожидается в начале будущего года. «На данный момент дефицитов с препаратами нет», — отметила она.
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