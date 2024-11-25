Минсельхоз лишил недобросовестных коммерческих рыболовов ставить под угрозу популяцию воблы. В следующем году промышленный и любительский вылов этой рыбы в реке, ее водотоках и Каспийском море в Астраханской области, а также водных объектах в Калмыкии будет полностью запрещен. Эксперт Института экологии ВШЭ Ирина Тельнова объяснила URA.RU, что любые неполные ограничения ведут к развитию браконьерства.
«Запретить по 31 декабря 2025 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия», — говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации за подписью министра сельского хозяйства Оксаны Лут.
Документ также устанавливает запрет на вылов плотвы в ряде водных объектов Астраханской области и промышленное рыболовство в регионе с применением речных закидных мелкоячейных неводов. Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.
В этом году вылов воблы в Астраханской области и Калмыкии тоже запрещен, исключением был период с 20 по 30 апреля. Между тем, популяция этого вида рыбы находится под угрозой исчезновения или критического уменьшения, поэтому полный запрет является самым эффективным способом для восстановления численности, комментирует Ирина Тельнова.
«Наиболее действенный вариант — это запрет даже не на три-четыре года, а до полного восстановления популяции. Все так называемые ужесточения ограничений ведут к развитию браконьерства и к увеличению манипуляций с разрешениями», — говорит эксперт.
Эколог подчеркнула, что любительский вылов сам по себе не является проблемой, потому что его объемы незначительны. Проблема кроется в возможности «жонглирования квотами» и прикрытия коммерческого вылова. «Рентабельность браконьерства граждане чувствуют в розничных сетях, где динамика цен на рыбу хорошо видна», — добавила Ирина Тельнова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.