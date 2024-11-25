Минсельхоз лишил браконьеров заработка на редком виде рыбы

Минсельхоз полностью запретил вылов воблы в Волге в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовы-любители не представляют угрозы для популяции воблы, говорит эксперт
Рыболовы-любители не представляют угрозы для популяции воблы, говорит эксперт Фото:

Минсельхоз лишил недобросовестных коммерческих рыболовов ставить под угрозу популяцию воблы. В следующем году промышленный и любительский вылов этой рыбы в реке, ее водотоках и Каспийском море в Астраханской области, а также водных объектах в Калмыкии будет полностью запрещен. Эксперт Института экологии ВШЭ Ирина Тельнова объяснила URA.RU, что любые неполные ограничения ведут к развитию браконьерства.

Цены на воблу в российских магазинах значительно выросли
Цены на воблу в российских магазинах значительно выросли
Фото:

«Запретить по 31 декабря 2025 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия», — говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации за подписью министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Документ также устанавливает запрет на вылов плотвы в ряде водных объектов Астраханской области и промышленное рыболовство в регионе с применением речных закидных мелкоячейных неводов. Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

В этом году вылов воблы в Астраханской области и Калмыкии тоже запрещен, исключением был период с 20 по 30 апреля. Между тем, популяция этого вида рыбы находится под угрозой исчезновения или критического уменьшения, поэтому полный запрет является самым эффективным способом для восстановления численности, комментирует Ирина Тельнова.

«Наиболее действенный вариант — это запрет даже не на три-четыре года, а до полного восстановления популяции. Все так называемые ужесточения ограничений ведут к развитию браконьерства и к увеличению манипуляций с разрешениями», — говорит эксперт.

Эколог подчеркнула, что любительский вылов сам по себе не является проблемой, потому что его объемы незначительны. Проблема кроется в возможности «жонглирования квотами» и прикрытия коммерческого вылова. «Рентабельность браконьерства граждане чувствуют в розничных сетях, где динамика цен на рыбу хорошо видна», — добавила Ирина Тельнова.

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Минсельхоз лишил недобросовестных коммерческих рыболовов ставить под угрозу популяцию воблы. В следующем году промышленный и любительский вылов этой рыбы в реке, ее водотоках и Каспийском море в Астраханской области, а также водных объектах в Калмыкии будет полностью запрещен. Эксперт Института экологии ВШЭ Ирина Тельнова объяснила URA.RU, что любые неполные ограничения ведут к развитию браконьерства. «Запретить по 31 декабря 2025 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия», — говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации за подписью министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Документ также устанавливает запрет на вылов плотвы в ряде водных объектов Астраханской области и промышленное рыболовство в регионе с применением речных закидных мелкоячейных неводов. Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года. В этом году вылов воблы в Астраханской области и Калмыкии тоже запрещен, исключением был период с 20 по 30 апреля. Между тем, популяция этого вида рыбы находится под угрозой исчезновения или критического уменьшения, поэтому полный запрет является самым эффективным способом для восстановления численности, комментирует Ирина Тельнова. Эколог подчеркнула, что любительский вылов сам по себе не является проблемой, потому что его объемы незначительны. Проблема кроется в возможности «жонглирования квотами» и прикрытия коммерческого вылова. «Рентабельность браконьерства граждане чувствуют в розничных сетях, где динамика цен на рыбу хорошо видна», — добавила Ирина Тельнова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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