Певица Лолита рассказала, что требовали от нее челябинские поклонники. Видео

Челябинцы просили Лолиту Милявскую исполнить на бис «Шпильку-каблучок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Верный отличник. Екатеринбург, концерт, рампа, свет на сцене
На концерт Лолиты в Челябинске были распроданы все билеты Фото:

Певица Лолита Милявская, выступившая 26 ноября с аншлагом в Челябинске, поделилась впечатлениями от концерта. Она заявила, что именно здесь поклонники впервые просили ее исполнить на бис песню «Шпильку-каблучок». Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале.

«Кстати Челябинск — это первый город, где на бис люди просили „Шпильку-каблучок“. Потому что все обычно: „Титаник“ давай!», — рассказала Милявская.

Певица при этом отметила, что ее очень сильно заставили понервничать перепады напряжения, из-за которых могла выйти из строя звуковая аппаратура. Однако концерт прошел без технических сбоев.

Также Лолита Милявская рассказала о презентах, которые преподнесли ей челябинские фанаты. В частности, это большое количество конфет и сыра, шкатулка, ручки и букеты.

Как сообщало URA.RU ранее, певица Лолита поделилась впечатлениями от обстановки в городе и от зала, в котором будет выступать. На ее концерт в Челябинске раскупили все билеты.

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Певица Лолита Милявская, выступившая 26 ноября с аншлагом в Челябинске, поделилась впечатлениями от концерта. Она заявила, что именно здесь поклонники впервые просили ее исполнить на бис песню «Шпильку-каблучок». Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале. «Кстати Челябинск — это первый город, где на бис люди просили „Шпильку-каблучок“. Потому что все обычно: „Титаник“ давай!», — рассказала Милявская. Певица при этом отметила, что ее очень сильно заставили понервничать перепады напряжения, из-за которых могла выйти из строя звуковая аппаратура. Однако концерт прошел без технических сбоев. Также Лолита Милявская рассказала о презентах, которые преподнесли ей челябинские фанаты. В частности, это большое количество конфет и сыра, шкатулка, ручки и букеты. Как сообщало URA.RU ранее, певица Лолита поделилась впечатлениями от обстановки в городе и от зала, в котором будет выступать. На ее концерт в Челябинске раскупили все билеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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