Певица Лолита рассказала, что требовали от нее челябинские поклонники. Видео

Челябинцы просили Лолиту Милявскую исполнить на бис «Шпильку-каблучок»

26 ноября 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

На концерт Лолиты в Челябинске были распроданы все билеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Лолита Милявская, выступившая 26 ноября с аншлагом в Челябинске, поделилась впечатлениями от концерта. Она заявила, что именно здесь поклонники впервые просили ее исполнить на бис песню «Шпильку-каблучок». Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале. «Кстати Челябинск — это первый город, где на бис люди просили „Шпильку-каблучок“. Потому что все обычно: „Титаник“ давай!», — рассказала Милявская. Певица при этом отметила, что ее очень сильно заставили понервничать перепады напряжения, из-за которых могла выйти из строя звуковая аппаратура. Однако концерт прошел без технических сбоев. Также Лолита Милявская рассказала о презентах, которые преподнесли ей челябинские фанаты. В частности, это большое количество конфет и сыра, шкатулка, ручки и букеты. Как сообщало URA.RU ранее, певица Лолита поделилась впечатлениями от обстановки в городе и от зала, в котором будет выступать. На ее концерт в Челябинске раскупили все билеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Лолита Милявская, выступившая 26 ноября с аншлагом в Челябинске, поделилась впечатлениями от концерта. Она заявила, что именно здесь поклонники впервые просили ее исполнить на бис песню «Шпильку-каблучок». Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале. «Кстати Челябинск — это первый город, где на бис люди просили „Шпильку-каблучок“. Потому что все обычно: „Титаник“ давай!», — рассказала Милявская. Певица при этом отметила, что ее очень сильно заставили понервничать перепады напряжения, из-за которых могла выйти из строя звуковая аппаратура. Однако концерт прошел без технических сбоев. Также Лолита Милявская рассказала о презентах, которые преподнесли ей челябинские фанаты. В частности, это большое количество конфет и сыра, шкатулка, ручки и букеты. Как сообщало URA.RU ранее, певица Лолита поделилась впечатлениями от обстановки в городе и от зала, в котором будет выступать. На ее концерт в Челябинске раскупили все билеты.