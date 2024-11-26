Певица Лолита Милявская, выступившая 26 ноября с аншлагом в Челябинске, поделилась впечатлениями от концерта. Она заявила, что именно здесь поклонники впервые просили ее исполнить на бис песню «Шпильку-каблучок». Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале.
«Кстати Челябинск — это первый город, где на бис люди просили „Шпильку-каблучок“. Потому что все обычно: „Титаник“ давай!», — рассказала Милявская.
Певица при этом отметила, что ее очень сильно заставили понервничать перепады напряжения, из-за которых могла выйти из строя звуковая аппаратура. Однако концерт прошел без технических сбоев.
Также Лолита Милявская рассказала о презентах, которые преподнесли ей челябинские фанаты. В частности, это большое количество конфет и сыра, шкатулка, ручки и букеты.
Как сообщало URA.RU ранее, певица Лолита поделилась впечатлениями от обстановки в городе и от зала, в котором будет выступать. На ее концерт в Челябинске раскупили все билеты.
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