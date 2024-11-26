Концерт Лолиты начнется в 19:00
Концерт Лолиты Милявской в Челябинске состоится 26 ноября. В своем telegram-канале артистка поделилась видеороликом, снятым в гримерке, где она рассказала впечатления от обстановки в городе и от зала, в котором будет выступать.
«Вот вам „кружочек“ из гримерки в Челябинске. Ребята, потрясающий зал — новенький, красивый. Люди удивительные. Небо голубое, воздух морозный», — отметила певица Лолита.
На концерт Лолиты Милявской в Челябинске раскупили практически все билеты. В продаже остался всего 21 билет — от 4,6 тысяч до 5,5 тысяч рублей.
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