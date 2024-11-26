26 ноября 2024

Часть автобусов не вышла на маршруты в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт. Пермь, люди, общественный транспорт, автобус 4, общественная остановка, пассажироперевозки
Шесть маршрутов остались без части автобусов (архивное фото) Фото:

В Перми утром 27 ноября часть автобусов не выехала на шесть маршрутов. Об этом рассказали в telegram-канале «Пермский транспорт», который администрирует департамент транспорта мэрии.

«№ 5, 12, 30, 31, 54 и 75 отсутствует несколько рейсов», — следует из поста. В самом же департаменте порекомендовали пассажирам ориентироваться на онлайн-расписание общественного транспорта.

На сайте дептранса отмечается, что отсутствие автобусов на остановках в установленное время чаще всего связано с дорожными пробками или техническими неисправностями транспортных средств. За выбивание из графика перевозчика по итогам месяца штрафуют.

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В Перми утром 27 ноября часть автобусов не выехала на шесть маршрутов. Об этом рассказали в telegram-канале «Пермский транспорт», который администрирует департамент транспорта мэрии. «№ 5, 12, 30, 31, 54 и 75 отсутствует несколько рейсов», — следует из поста. В самом же департаменте порекомендовали пассажирам ориентироваться на онлайн-расписание общественного транспорта. На сайте дептранса отмечается, что отсутствие автобусов на остановках в установленное время чаще всего связано с дорожными пробками или техническими неисправностями транспортных средств. За выбивание из графика перевозчика по итогам месяца штрафуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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