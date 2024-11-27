27 ноября 2024

Екатеринбуржец в третий раз выиграл в лотерее крупный приз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Ганиев в третий раз выиграл более 600 тысяч рублей
Руслан Ганиев в третий раз выиграл более 600 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга Руслан Ганиев в третий раз выиграл в лотерее крупный приз — более 600 тысяч рублей. О редком везении мужчины URA.RU рассказали в компании «Столото».

«Руслан давно участвует в лотереях. За это время ему уже дважды улыбалась удача: он выигрывал 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей. В 271784-м тираже лотереи „Проще, чем дважды два“ счастливчик выиграл суперприз — 604 305 рублей. Мужчина отметил в билете дополнительные числа, благодаря этому сумма выигрыша увеличилась и составила 622 785 рублей», — пояснили представители лотереи.

Сам мужчина признался, что ранее пытался анализировать архивы тиражей, но особой удачи ему это не приносило. Нынче он, не рассчитывая на крупный выигрыш, купил несколько билетов, и в одном из них отметил больше чисел. «Это и привело меня к суперпризу!» — сказал в лотерейном центре счастливец.

Солидный выигрыш стал отличным подарком к Новому году его семье, где растут сын и дочь. Однако конкретно, как распорядиться деньгами, победитель еще не решил.

Руслан работает менеджером, а также любит собирать мебель
Руслан работает менеджером, а также любит собирать мебель
Приз стал отличным подарком семье екатеринбуржца
Приз стал отличным подарком семье екатеринбуржца

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Житель Екатеринбурга Руслан Ганиев в третий раз выиграл в лотерее крупный приз — более 600 тысяч рублей. О редком везении мужчины URA.RU рассказали в компании «Столото». «Руслан давно участвует в лотереях. За это время ему уже дважды улыбалась удача: он выигрывал 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей. В 271784-м тираже лотереи „Проще, чем дважды два“ счастливчик выиграл суперприз — 604 305 рублей. Мужчина отметил в билете дополнительные числа, благодаря этому сумма выигрыша увеличилась и составила 622 785 рублей», — пояснили представители лотереи. Сам мужчина признался, что ранее пытался анализировать архивы тиражей, но особой удачи ему это не приносило. Нынче он, не рассчитывая на крупный выигрыш, купил несколько билетов, и в одном из них отметил больше чисел. «Это и привело меня к суперпризу!» — сказал в лотерейном центре счастливец. Солидный выигрыш стал отличным подарком к Новому году его семье, где растут сын и дочь. Однако конкретно, как распорядиться деньгами, победитель еще не решил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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