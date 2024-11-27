Екатеринбуржец в третий раз выиграл в лотерее крупный приз. Фото

28 ноября 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Руслан Ганиев в третий раз выиграл более 600 тысяч рублей Фото предоставлено компанией «Столото» Житель Екатеринбурга Руслан Ганиев в третий раз выиграл в лотерее крупный приз — более 600 тысяч рублей. О редком везении мужчины URA.RU рассказали в компании «Столото». «Руслан давно участвует в лотереях. За это время ему уже дважды улыбалась удача: он выигрывал 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей. В 271784-м тираже лотереи „Проще, чем дважды два“ счастливчик выиграл суперприз — 604 305 рублей. Мужчина отметил в билете дополнительные числа, благодаря этому сумма выигрыша увеличилась и составила 622 785 рублей», — пояснили представители лотереи.



Сам мужчина признался, что ранее пытался анализировать архивы тиражей, но особой удачи ему это не приносило. Нынче он, не рассчитывая на крупный выигрыш, купил несколько билетов, и в одном из них отметил больше чисел. «Это и привело меня к суперпризу!» — сказал в лотерейном центре счастливец. Солидный выигрыш стал отличным подарком к Новому году его семье, где растут сын и дочь. Однако конкретно, как распорядиться деньгами, победитель еще не решил. Руслан работает менеджером, а также любит собирать мебель Фото предоставлено компанией «Столото» Приз стал отличным подарком семье екатеринбуржца Фото предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга Руслан Ганиев в третий раз выиграл в лотерее крупный приз — более 600 тысяч рублей. О редком везении мужчины URA.RU рассказали в компании «Столото». «Руслан давно участвует в лотереях. За это время ему уже дважды улыбалась удача: он выигрывал 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей. В 271784-м тираже лотереи „Проще, чем дважды два“ счастливчик выиграл суперприз — 604 305 рублей. Мужчина отметил в билете дополнительные числа, благодаря этому сумма выигрыша увеличилась и составила 622 785 рублей», — пояснили представители лотереи. Сам мужчина признался, что ранее пытался анализировать архивы тиражей, но особой удачи ему это не приносило. Нынче он, не рассчитывая на крупный выигрыш, купил несколько билетов, и в одном из них отметил больше чисел. «Это и привело меня к суперпризу!» — сказал в лотерейном центре счастливец. Солидный выигрыш стал отличным подарком к Новому году его семье, где растут сын и дочь. Однако конкретно, как распорядиться деньгами, победитель еще не решил.