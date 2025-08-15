«Что Алсу будет петь — грех»: екатеринбуржцы оценили идею перенести День города

Жители Екатеринбурга высказались против идеи перенести празднование Дня города на другую дату, так как 16 августа православные христиане соблюдают Успенский пост. Ранее с таким предложением выступил настоятель храма Серафима Саровского в Екатеринбурге архимандрит Гермоген (Еремеев).
Корреспонденты URA.RU опросили более 20 человек. Из них 14 высказались против отмены Дня города 16 августа и переноса праздника на другую дату.
«Праздник всегда проходит в августе. Это традиционно, тем более лето. Кто хочет поститься, пусть постятся. Тем более сейчас праздники проходят цивильно, раньше были толпы пьяных людей. Сейчас все культурно», — отмечает одна из респонденток.
«Праздник общенародный. Мы уже настроились», — категорично заявляют пенсионерки на Плотинке.
«Была очень большая подготовка ко Дню города. Если люди соблюдают пост, они могут ограничить себя в еде. Если ограничивают в развлечениях, могут уехать из города», — предлагает девушка.
Во время опроса журналисты наткнулись и на сына священника, однако он не стал поддерживать предложение Русской православной церкви. «В писании сказано, что Господь велел жить и радоваться, поэтому переносить празднование не стоит. К тому же люди разных конфессий могут прийти на один и тот же праздник и этот праздник для всех», — считает молодой человек.
При этом шесть опрошенных согласились с данной идеей.
«Дата взята из воздуха. Вообще день рождения города 18 ноября. Не надо никаких конфликтов. Действительно, православный пост — дело святое. Почему бы не перенести? Тем более что дата другая», — отметил православный художник, вышедший на пленэр.
«В Тагиле празднование прошло до поста, в Верхотурье до поста. Об этом мало кто думал, видимо», — подхватил его коллега.
А проходящая мимо пенсионерка вовсе заявила, что выступления звезд в пост — грешное дело. «По Бога надо хоть маленько-то подстраиваться. Он же нами руководит, а не наше руководство. В пост веселиться нельзя. Алсу еще запоет — это же грех», — уверена она.
Были и те, кто предложил провести общественные слушания. Один из опрошенных вовсе призвал отменить День города, направив деньги на помощь больным детям.
Ранее настоятель Храма на Крови в Екатеринбурге, протоирей Максим Миняйло также поддержал идею перенести День города, который выпадает на время Успенского поста (14-27 августа), на другие даты. Однако мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался переносить праздник. По его словам, можно сдерживать себя в пище и праздновать.
