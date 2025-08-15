Яна Чурикова выступит в Екатеринбурге на масштабном фестивале

Представители медиаиндустрии смогут познакомиться с актуальными инструментами создания и продвижения контента, а хедлайнером события станет телеведущая и журналист Яна Чурикова. Обсуждение медиа станет частью программы Международного фестиваля креативных индустрий, который пройдет в Свердловской области с 18 по 24 августа. Организаторами выступили правительство региона, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
«Основные события треков „Кино“ и „Медиа“, тесно переплетающихся между собой, пройдут в Ельцин Центре 19 августа. Эксперты обсудят дистрибуцию кино и медиа, важность партнерств и социального капитала, поговорят о нестандартных приёмах и силе „живых“ брендов», — поделились с URA.RU организаторы.
Спикерами выступят режиссер, сценарист, директор Red Pepper Film Иван Соснин, руководитель департамента международной дистрибуции и копродукции Kunay Film Алина Арслантюрк (Турция), основатель турецкого маркетингового агентства SIMPLEIST Екатерина Озбилек, сооснователь и коммерческий директор коммуникационного агентства «О 'Смысле» Илья Могилевцев, вице-президент АКАР и директор АКАР Урал Василий Рубан, директор по развитию контент-бюро «Ишь, Миш!» Михаил Пономаренко, бренд-стратег Signal (part of ONY) Александр Рязанов, основатель и CEO группы компаний «О 'Смысле» в Екатеринбурге Никита Гринь, издатель медиа «Чойс» Ксения Другова, SMM-специалист медиа «О 'смысле.екб» Варвара Деревянных, сооснователь креативного кластера «На заводе» и проекта «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин. Также своими знаниями поделятся руководитель команды «Венского фестиваля» Мария Зашляпина, PR-менеджер Engels Лиза Журавлева, директор департамента маркетинга и рекламы «Сима-ленда» Мария Берсенева, руководитель фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Анна Клец и карьерный эксперт сервиса «Эйч» Анастасия Барышникова, креативный директор «Медийного агентства AMG» Елизавета Янченко.
Участников фестиваля ожидает насыщенная программа. 18 августа в ККТ «Космос» мотивационную лекцию «Поверь в себя!» проведет летчик-космонавт Сергей Рязанский, автор «БеспринцЫпных чтений», сценарист одноимённого сериала Александр Цыпин проведет встречу «Личный бренд в креативных индустриях», а Яна Чурикова поделится своим опытом в выступлении «Как найти себя и выжить в новой медийной реальности».
19 августа основной площадкой станет Ельцин Центр. В 11:00 проведут open talk «Создание/продвижение/дистрибуция кино и медиа», в 13:00 актриса Ирина Горбачева расскажет о личном опыте работы в киноиндустрии.
В 15:00 в атриуме пройдет паблик-ток «Как медиа создают идентичность бренда, сообщества и города?», где выступят Ксения Другова, Варвара Деревянных, Илья Орлов-Бунин, Мария Зашляпина, Лиза Журавлева и Анна Клец. Также в 15:00 в кинозале пройдет встреча «Интеграция российских проектов на турецкий рынок: стратегии, барьеры и перспективы».
В 16:30 участники посетят лекцию Никиты Гринь «Социальный капитал как двигатель креативных индустрий: сила партнерств в B2B», в 17:20 — лекцию Александра Рязанова «Что делает бренд живым — и зачем это бизнесу». Также в 17:15 в медиазале пройдет выступление Василия Рубана «Креатив от А до Я: как не просто придумывать, а попадать. Как делать не „прикольно“, а в точку», в это же время выступит Михаил Пономаренко с лекцией «Почему сегодня за контент нужно платить деньгами (и своим временем)».
В 18:30 в кинозале Илья Могилевцев поднимет тему «Тренды, за которыми вы уже не успеваете». В 19:30 Мария Берсенева проведет беседу «Продакшн как суперсила: как „Сима-ленд“ делает контент без миллионных бюджетов».
