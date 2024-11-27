Мэрия Екатеринбурга отказалась пересаживать чиновников на «Москвичи», им купят китайские авто

Сотрудником мэрии Екатеринбурга пересадят с Toyota Camry на китайские машины

28 ноября 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Екатеринбургские сейчас чиновники используют Toyota и Lada (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Екатеринбурга поменяла планы и теперь намерена закупить вместо «Москвичей» китайские машины BAIC для своих сотрудников, разъезжающих на Toyota Camry. На 11 новых иномарок мэрия готова потратить 24,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Легковой автомобиль марки BAIC или «эквивалент» для нужд муниципального бюджетного учреждения «Автобаза Администрации города Екатеринбурга», — следует из описания объекта закупки. Машины должны быть выпущены не ранее 2024 года. Мощность иномарок составит от 100 до 150 лошадиных сил с объемом двигателя 1—1,5 литра. Обязательный цвет для седанов — серый и белый. Еще в прошлом году мэр Алексей Орлов после поездки на новом «Москвиче» заявил, что администрация рассматривает вариант закупки отечественных машин. Однако до сих пор он сам передвигается на белой Toyota Land Cruiser, которую забрал из правительственного гаража при переходе в мэрию, его заместители — на черных Toyota Camry, а остальные чиновники — на «обычных» серых Camry и Lada. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга поменяла планы и теперь намерена закупить вместо «Москвичей» китайские машины BAIC для своих сотрудников, разъезжающих на Toyota Camry. На 11 новых иномарок мэрия готова потратить 24,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Легковой автомобиль марки BAIC или «эквивалент» для нужд муниципального бюджетного учреждения «Автобаза Администрации города Екатеринбурга», — следует из описания объекта закупки. Машины должны быть выпущены не ранее 2024 года. Мощность иномарок составит от 100 до 150 лошадиных сил с объемом двигателя 1—1,5 литра. Обязательный цвет для седанов — серый и белый. Еще в прошлом году мэр Алексей Орлов после поездки на новом «Москвиче» заявил, что администрация рассматривает вариант закупки отечественных машин. Однако до сих пор он сам передвигается на белой Toyota Land Cruiser, которую забрал из правительственного гаража при переходе в мэрию, его заместители — на черных Toyota Camry, а остальные чиновники — на «обычных» серых Camry и Lada.