Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Авангард» (Омск), отыгравшись по ходу второго периода игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 4:2 (0:1; 2:0; 2:1), передает сайт khl.ru.
В первом периоде счет открыл защитник «Авангарда» Семен Чистяков. Он подключился к атаке своей команды и мощным броском прошил вратаря хозяев Евгения Аликина.
Во втором периоде «Автомобилист» совершил камбэк двумя результативными атаками подряд. В середине двадцатиминутки сначала отличился форвард Стефан Да Коста, которого выбрали на Матч Звезд КХЛ этого сезона, а через 30 секунд нападающий Максим Денежкин вывел екатеринбуржцев вперед. Да Коста сместился в центр, ушел вправо и пробил в дальний верхний угол ворот. Его партнер вторую шайбу забросил в тот же угол.
Победу «Автомобилиста» закрепил дубль Максима Денежкина и шайба нападающего Семена Кизимова. Но «Авангард» попытался отыграться, ведь за три минуты до конца игры отличился второй раз Семен Чистяков. Хозяева смогли удержать победный счет.
После 29 туров ХК «Автомобилист» расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 41 очками. Омский «Авангард» в общей таблице на 17-м месте и седьмые на Востоке — 28 очков за 30 игр.
В прошлом матче екатеринбуржцы вырвали победу в овертайме у минского «Динамо». До этого игроки «Автомобилиста» потерпели два поражения подряд.
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