Дума опорного города «Лукойла» в ХМАО назначила внеочередное заседание из-за отставки мэра

Депутаты Когалыма (ХМАО) проведут внеочередное заседание после отставки мэра города Николая Пальчикова 2 декабря 2024 года. Информация опубликована на официальной странице думы в соцсети «Вконтакте».
«Внеочередное заседание 2 декабря в 10.00», — указано в инфографике. Пост был опубликован после того, как губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал отставку главы Когалыма Пальчикова в своем telegram-канале.
Источник в политическом истеблишменте города уточнил, что на заседании планируется принять отставку градоначальника. «По идее, на нем же будет анонсирован конкурс по избранию нового главы», — уточнил инсайдер.
Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Спикер городской думы Алла Говорищева ответила на звонок журналиста агентства, но сообщила, что находится на мероприятии и пока не может общаться с прессой.
Ранее URA.RU писало, что главе Когалыма Николаю Пальчикову прочат переезд в Москву и возвращение в нефтяную компанию «Лукойл». Он возглавлял город 11 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!