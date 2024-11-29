Дума опорного города «Лукойла» в ХМАО назначила внеочередное заседание из-за отставки мэра

Депутаты Когалыма примут отставку мэра Пальчикова 2 декабря
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Дума примет отставку главы Когалыма 2 декабря
Дума примет отставку главы Когалыма 2 декабря Фото:

Депутаты Когалыма (ХМАО) проведут внеочередное заседание после отставки мэра города Николая Пальчикова 2 декабря 2024 года. Информация опубликована на официальной странице думы в соцсети «Вконтакте».

«Внеочередное заседание 2 декабря в 10.00», — указано в инфографике. Пост был опубликован после того, как губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал отставку главы Когалыма Пальчикова в своем telegram-канале.

Источник в политическом истеблишменте города уточнил, что на заседании планируется принять отставку градоначальника. «По идее, на нем же будет анонсирован конкурс по избранию нового главы», — уточнил инсайдер.

Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Спикер городской думы Алла Говорищева ответила на звонок журналиста агентства, но сообщила, что находится на мероприятии и пока не может общаться с прессой.

Ранее URA.RU писало, что главе Когалыма Николаю Пальчикову прочат переезд в Москву и возвращение в нефтяную компанию «Лукойл». Он возглавлял город 11 лет.

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Депутаты Когалыма (ХМАО) проведут внеочередное заседание после отставки мэра города Николая Пальчикова 2 декабря 2024 года. Информация опубликована на официальной странице думы в соцсети «Вконтакте». «Внеочередное заседание 2 декабря в 10.00», — указано в инфографике. Пост был опубликован после того, как губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал отставку главы Когалыма Пальчикова в своем telegram-канале. Источник в политическом истеблишменте города уточнил, что на заседании планируется принять отставку градоначальника. «По идее, на нем же будет анонсирован конкурс по избранию нового главы», — уточнил инсайдер. Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Спикер городской думы Алла Говорищева ответила на звонок журналиста агентства, но сообщила, что находится на мероприятии и пока не может общаться с прессой. Ранее URA.RU писало, что главе Когалыма Николаю Пальчикову прочат переезд в Москву и возвращение в нефтяную компанию «Лукойл». Он возглавлял город 11 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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