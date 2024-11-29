Вор в Екатеринбурге попался на порно с его участием

Житель Екатеринбурга, попавшийся на воровстве, стал еще и фигурантом уголовного дела об изготовлении и распространении порнороликов. О приключениях 34-летнего мужчины URA.RU рассказал источник.
По его данным, несколько дней назад ранее судимого домушника задержали за очередную кражу. «Когда с ним работали следователи и оперативники, вскрылось, что несколько месяцев назад он снял и выложил в интернет интимное видео со своим участием. Вину он не признает», — поделился собеседник агентства.
Максимальное наказание по инкриминируемой подозреваемому ч. 3 ст. 282 УК РФ — шесть лет колонии. Суд назначил ему запрет определенных действий.
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