29 ноября 2024

Вор в Екатеринбурге попался на порно с его участием

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине грозит до шести лет колонии (архивное фото)
Мужчине грозит до шести лет колонии (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга, попавшийся на воровстве, стал еще и фигурантом уголовного дела об изготовлении и распространении порнороликов. О приключениях 34-летнего мужчины URA.RU рассказал источник.

По его данным, несколько дней назад ранее судимого домушника задержали за очередную кражу. «Когда с ним работали следователи и оперативники, вскрылось, что несколько месяцев назад он снял и выложил в интернет интимное видео со своим участием. Вину он не признает», — поделился собеседник агентства.

Максимальное наказание по инкриминируемой подозреваемому ч. 3 ст. 282 УК РФ — шесть лет колонии. Суд назначил ему запрет определенных действий.

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Житель Екатеринбурга, попавшийся на воровстве, стал еще и фигурантом уголовного дела об изготовлении и распространении порнороликов. О приключениях 34-летнего мужчины URA.RU рассказал источник. По его данным, несколько дней назад ранее судимого домушника задержали за очередную кражу. «Когда с ним работали следователи и оперативники, вскрылось, что несколько месяцев назад он снял и выложил в интернет интимное видео со своим участием. Вину он не признает», — поделился собеседник агентства. Максимальное наказание по инкриминируемой подозреваемому ч. 3 ст. 282 УК РФ — шесть лет колонии. Суд назначил ему запрет определенных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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