Последняя россиянка завершила голодовку на лайнере SH Diana

На пятый день российская туристка Наталья Литвинова прекратила голодовку, которую начала в знак протеста против неполной компенсации за прерванный круиз в Антарктику. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
«Я не хочу, чтобы мои близкие очень сильно волновались за меня, поэтому решила выйти из голодовки», — написала россиянка в своем telegram-канале. Она отметила, что физически ощущает себя хорошо. По словам туристки, компания Swan Hellenic не предоставила ей требуемую компенсацию, поэтому она намерена обратиться в судебные инстанции.
Ранее туристы из России и Китая выразили недовольство, устроив голодовку, когда их круизный лайнер остановился по пути в Антарктиду из-за неисправности двигателя. Среди пассажиров были также жители Екатеринбурга. Круиз был приостановлен, в связи с чем путешественники потребовали возврат средств. Генеральный директор компании Андреа Зито заявил, что ситуация на борту SH Diana была стабилизирована до прибытия в Ушуайю, запланированного на 1 декабря. Отмечается, что все процессы на корабле функционируют в нормальном режиме и угрозы для безопасности пассажиров нет.
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