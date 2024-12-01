Последняя россиянка завершила голодовку на лайнере SH Diana

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Литвинова планирует обратиться в суд из-за прерванного куриза на лайнере
Литвинова планирует обратиться в суд из-за прерванного куриза на лайнере Фото:

На пятый день российская туристка Наталья Литвинова прекратила голодовку, которую начала в знак протеста против неполной компенсации за прерванный круиз в Антарктику. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Я не хочу, чтобы мои близкие очень сильно волновались за меня, поэтому решила выйти из голодовки», — написала россиянка в своем telegram-канале. Она отметила, что физически ощущает себя хорошо. По словам туристки, компания Swan Hellenic не предоставила ей требуемую компенсацию, поэтому она намерена обратиться в судебные инстанции.

Ранее туристы из России и Китая выразили недовольство, устроив голодовку, когда их круизный лайнер остановился по пути в Антарктиду из-за неисправности двигателя. Среди пассажиров были также жители Екатеринбурга. Круиз был приостановлен, в связи с чем путешественники потребовали возврат средств. Генеральный директор компании Андреа Зито заявил, что ситуация на борту SH Diana была стабилизирована до прибытия в Ушуайю, запланированного на 1 декабря. Отмечается, что все процессы на корабле функционируют в нормальном режиме и угрозы для безопасности пассажиров нет.

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На пятый день российская туристка Наталья Литвинова прекратила голодовку, которую начала в знак протеста против неполной компенсации за прерванный круиз в Антарктику. Об этом она рассказала в своих соцсетях. «Я не хочу, чтобы мои близкие очень сильно волновались за меня, поэтому решила выйти из голодовки», — написала россиянка в своем telegram-канале. Она отметила, что физически ощущает себя хорошо. По словам туристки, компания Swan Hellenic не предоставила ей требуемую компенсацию, поэтому она намерена обратиться в судебные инстанции. Ранее туристы из России и Китая выразили недовольство, устроив голодовку, когда их круизный лайнер остановился по пути в Антарктиду из-за неисправности двигателя. Среди пассажиров были также жители Екатеринбурга. Круиз был приостановлен, в связи с чем путешественники потребовали возврат средств. Генеральный директор компании Андреа Зито заявил, что ситуация на борту SH Diana была стабилизирована до прибытия в Ушуайю, запланированного на 1 декабря. Отмечается, что все процессы на корабле функционируют в нормальном режиме и угрозы для безопасности пассажиров нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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