Зеленский заговорил о дипломатии, параллельно требуя помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости дипломатических усилий в украинском конфликте и обратился к западным партнерам с призывом увеличить объем поддержки Киеву. Об этом он рассказала в интервью японскому агентству Kyodo.
«Нашей армии не хватает сил, чтобы сделать это (вернуть территории). Это правда. Нам действительно нужно найти дипломатические решения», — передает Kyodo слова Зеленского. Он добавил, что уровень поддержки Украины со стороны Запада недостаточен.
Агентство отмечает, что Зеленский обратился к НАТО с призывом незамедлительно начать переговоры по вопросу вступления Киева в Североатлантический альянс. Украинский лидер признал, что возвращение под контроль некоторых территорий страны, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году, является сложным для Украины.
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