Гендиректор свердловского завода опроверг побег в Австралию от долгов

Глава завода в Богдановиче Гребнев опроверг свой отъезд в Австралию

02 декабря 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Владимир Гребнев заявил, что находится дома с семьей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генеральный директор АО «Богдановичский комбикормовый завод» Владимир Гребнев покинул должность в связи с выходом на пенсию, а из страны он не уезжал. Иск же на 110,7 млн рублей к заводу был подан из-за неточностей в решении совета директоров. Подробности об изменениях на предприятии Гребнев рассказал в разговоре с URA.RU. «Мне в сентябре исполнилось 65 лет. Имея почти 50 лет трудового стажа, я решил выйти на заслуженный отдых. Когда стало известно, что завод приватизируют, я предложил поискать на должность гендиректора кого-то более молодого и перспективного. <…> Сейчас мне поступают предложения по работе, я их рассматриваю. <…> Я нахожусь в Екатеринбурге, в Австралию не уезжал», — рассказал Гребнев, отметив, что нового гендиректора выбирали все лето, а в начале сентября он написал заявление об увольнении. Новой главой завода назначили Владимира Стогния, которому Гребнев выдал доверенность на управление предприятием. 13 ноября Гребнев был официально уволен, однако с сентября на заводе он почти не появлялся, решая вопросы дистанционно. 22 ноября Арбитражный суд Свердловской области принял иск министерства по управлению госимуществом региона (МУГИСО) на 110,7 млн рублей к АО «Богдановичский комбикормовый завод». Гребнев сообщил агентству, что его уход не имеет к этому отношения. По его словам, в 2023 году предприятие получило 596 млн рублей чистой прибыли. «Задача акционеров и совета директоров — разделить эти деньги. Тут две крайние точки: либо оставить все деньги на заводе на развитие, либо изъять заработанные деньги без ущерба для работы предприятия и потратить на собственные нужды. У акционеров тогда возникли противоречия, но я, как генеральный директор, к разделению этих денег никакого отношения не имел и не мог», — поделился Гребнев, добавив, что он просил МУГИСО большую часть средств оставить для развития завода. Позже министерство из-за неточностей в решении совета директоров подало иск, который, как считает Гребнев, не имеет отношения к нему или заводу. Владимир Гребнев в период с 2010 по 2016 годы был заместителем министра АПК и продовольствия области. В 2019 году он возглавил региональное управление Россельхознадзора (в 2024 году стало частью Уральского межрегионального управления), а с 2021 года стал руководить комбикормовым заводом. Когда он ушел с поста гендиректора, источники URA.RU полагали, что отставка Гребнева якобы связана с иском, а сам он сейчас в Австралии. АО «Богдановичский комбикормовый завод» основан в 1988 году. В марте 2024 года компания «Сибагро» выкупила у властей Свердловской области 51% предприятия за 1,35 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор АО «Богдановичский комбикормовый завод» Владимир Гребнев покинул должность в связи с выходом на пенсию, а из страны он не уезжал. Иск же на 110,7 млн рублей к заводу был подан из-за неточностей в решении совета директоров. Подробности об изменениях на предприятии Гребнев рассказал в разговоре с URA.RU. «Мне в сентябре исполнилось 65 лет. Имея почти 50 лет трудового стажа, я решил выйти на заслуженный отдых. Когда стало известно, что завод приватизируют, я предложил поискать на должность гендиректора кого-то более молодого и перспективного. <…> Сейчас мне поступают предложения по работе, я их рассматриваю. <…> Я нахожусь в Екатеринбурге, в Австралию не уезжал», — рассказал Гребнев, отметив, что нового гендиректора выбирали все лето, а в начале сентября он написал заявление об увольнении. Новой главой завода назначили Владимира Стогния, которому Гребнев выдал доверенность на управление предприятием. 13 ноября Гребнев был официально уволен, однако с сентября на заводе он почти не появлялся, решая вопросы дистанционно. 22 ноября Арбитражный суд Свердловской области принял иск министерства по управлению госимуществом региона (МУГИСО) на 110,7 млн рублей к АО «Богдановичский комбикормовый завод». Гребнев сообщил агентству, что его уход не имеет к этому отношения. По его словам, в 2023 году предприятие получило 596 млн рублей чистой прибыли. «Задача акционеров и совета директоров — разделить эти деньги. Тут две крайние точки: либо оставить все деньги на заводе на развитие, либо изъять заработанные деньги без ущерба для работы предприятия и потратить на собственные нужды. У акционеров тогда возникли противоречия, но я, как генеральный директор, к разделению этих денег никакого отношения не имел и не мог», — поделился Гребнев, добавив, что он просил МУГИСО большую часть средств оставить для развития завода. Позже министерство из-за неточностей в решении совета директоров подало иск, который, как считает Гребнев, не имеет отношения к нему или заводу. Владимир Гребнев в период с 2010 по 2016 годы был заместителем министра АПК и продовольствия области. В 2019 году он возглавил региональное управление Россельхознадзора (в 2024 году стало частью Уральского межрегионального управления), а с 2021 года стал руководить комбикормовым заводом. Когда он ушел с поста гендиректора, источники URA.RU полагали, что отставка Гребнева якобы связана с иском, а сам он сейчас в Австралии. АО «Богдановичский комбикормовый завод» основан в 1988 году. В марте 2024 года компания «Сибагро» выкупила у властей Свердловской области 51% предприятия за 1,35 млрд рублей.