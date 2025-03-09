09 марта 2025

В Екатеринбурге цены на такси выросли в два раза. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Утром Екатеринбург встал в семибалльные пробки
Утром Екатеринбург встал в семибалльные пробки Фото:

Мощный снегопад обрушился на Екатеринбург ранним утром 10 марта, что привело к значительному росту цен на такси. Стоимость поездки через сервис «Яндекс. Такси» выросла в два раза, рассказали URA.RU читатели.

«Цены на такси что-то совсем в космос улетели. Ждала общественный транспорт 22 минуты, но не дождалась. Как итог, на работу опоздала», — сказала собеседница агентства. По словам другого екатеринбуржца, особенно дорого добираться до центра города из Мичуринского микрорайона и с Широкой речки.

Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся на Свердловскую область мощных осадках. Больше всего снега синоптики обещали 9 и 10 марта.

Дороже всего утром было добираться из Академического района
Дороже всего утром было добираться из Академического района
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Мощный снегопад обрушился на Екатеринбург ранним утром 10 марта, что привело к значительному росту цен на такси. Стоимость поездки через сервис «Яндекс. Такси» выросла в два раза, рассказали URA.RU читатели. «Цены на такси что-то совсем в космос улетели. Ждала общественный транспорт 22 минуты, но не дождалась. Как итог, на работу опоздала», — сказала собеседница агентства. По словам другого екатеринбуржца, особенно дорого добираться до центра города из Мичуринского микрорайона и с Широкой речки. Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся на Свердловскую область мощных осадках. Больше всего снега синоптики обещали 9 и 10 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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