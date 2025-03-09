Свердловские рыбаки закрыли сезон рыбалки на льду соревнованием среди семей. Как прошли соревнования они рассказали в соцсетях.
«Мы закрыли сегодня сезон твёрдой воды нашими традиционными семейными соревнованиями. Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд, которые состояли из: отец и сын, дед и внук, дядя и племянник, братья. Весна началась слишком быстро и в следующие выходные на лёд уже точно не зайдём», — поделились рыбаки в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
В основном участники ловили небольшую плотву, красноперку и окуня. Соревнование проходило пять часов. Самую большую рыбу весом 2690 грамм поймали отец Алексей с сыном Михаилом.
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