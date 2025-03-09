09 марта 2025

Уральские рыбаки вышли с детьми половить рыбу на льду в последний раз в этом году. Фото

Свердловские рыбаки закрыли сезон рыбалки на льду соревнованием среди семей
© Служба новостей «URA.RU»
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В соревнованиях участвовали 11 команд
В соревнованиях участвовали 11 команд Фото:

Свердловские рыбаки закрыли сезон рыбалки на льду соревнованием среди семей. Как прошли соревнования они рассказали в соцсетях.

«Мы закрыли сегодня сезон твёрдой воды нашими традиционными семейными соревнованиями. Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд, которые состояли из: отец и сын, дед и внук, дядя и племянник, братья. Весна началась слишком быстро и в следующие выходные на лёд уже точно не зайдём», — поделились рыбаки в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

В основном участники ловили небольшую плотву, красноперку и окуня. Соревнование проходило пять часов. Самую большую рыбу весом 2690 грамм поймали отец Алексей с сыном Михаилом.

Участники соревнования
Участники соревнования
Фото:
Награды победителей
Награды победителей
Фото:

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Свердловские рыбаки закрыли сезон рыбалки на льду соревнованием среди семей. Как прошли соревнования они рассказали в соцсетях. «Мы закрыли сегодня сезон твёрдой воды нашими традиционными семейными соревнованиями. Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд, которые состояли из: отец и сын, дед и внук, дядя и племянник, братья. Весна началась слишком быстро и в следующие выходные на лёд уже точно не зайдём», — поделились рыбаки в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». В основном участники ловили небольшую плотву, красноперку и окуня. Соревнование проходило пять часов. Самую большую рыбу весом 2690 грамм поймали отец Алексей с сыном Михаилом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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