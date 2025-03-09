09 марта 2025

В Свердловской области один из самых низких уровней безработицы

Свердловская область вошла в топ-10 самому низкому по уровню безработицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень безработицы в Свердловской области 1,4%
Уровень безработицы в Свердловской области 1,4% Фото:

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, в которых самый низкий уровень безработицы. Область заняла девятое место с уровнем безработицы в 1,4 %.

«Всего же в десяти регионах уровень безработицы был ниже 1,5%. Помимо Москвы, это Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калужская область, Новгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Республика Башкортостан», — сообщает РИА Новости. Данные представлены за 4 квартал 2024 года. 

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Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, в которых самый низкий уровень безработицы. Область заняла девятое место с уровнем безработицы в 1,4 %. «Всего же в десяти регионах уровень безработицы был ниже 1,5%. Помимо Москвы, это Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калужская область, Новгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Республика Башкортостан», — сообщает РИА Новости. Данные представлены за 4 квартал 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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