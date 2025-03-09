В Свердловской области один из самых низких уровней безработицы

Уровень безработицы в Свердловской области 1,4%
Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, в которых самый низкий уровень безработицы. Область заняла девятое место с уровнем безработицы в 1,4 %.
«Всего же в десяти регионах уровень безработицы был ниже 1,5%. Помимо Москвы, это Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калужская область, Новгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Республика Башкортостан», — сообщает РИА Новости. Данные представлены за 4 квартал 2024 года.
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