Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Межрегиональную федерацию пара-бокса в Екатеринбурге, где тренируются боксеры на колясках. Там ему показали, как проходят занятия, а также продемонстрировали специальный тренажер, передает корреспондент URA.RU. Спортсменам Жога оставил автограф.
Межрегиональную федерацию бокса открыл екатеринбуржец Илья Филиппов, который после сложного диагноза в 2016 году оказался на коляске. Но не сдался и основал первое в России движение по боксу на колясках. Сейчас спортсмены тренируются в ДИВСе, сюда и приехал Жога утром 4 декабря.
Ему, в частности, показали специальный тренажер — силомер. Он появился у федерации недавно и позволяет проводить тренировки по новой дисциплине «сила удара». Также полпред обсудил с боксерами перспективы развития этого вида спорта.
«Пара-бокс, как и другие адаптивные дисциплины, — важная составляющая в реабилитации людей после тяжелых заболеваний, травм, в том числе ранений. Он имеет потенциал вырасти в полноценную реабилитационную дисциплину для ветеранов боевых действий. Рад, что такие направления развиваются в Екатеринбурге. Важно вовлекать в занятия как можно больше людей, особенно участников СВО», — подчеркнул Жога.
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