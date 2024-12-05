Снять новогоднюю гирлянду с машины заставили водителя челябинские полицейские. Фото, видео

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Машина с гирляндами. Челябинск, машина, mazda, автомобиль, мазда, украшения, гирлянда
Челябинские полицейские не рекомендуют украшать машины гирляндами (архивное фото) Фото:

Снять новогоднее украшение в виде гирлянды заставили водителя автомобиля Toyota Celica в Челябинске сотрудники Госавтоинспекции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ведомства.

«Недавний случай с украшением автомобиля гирляндой вызвал внимание сотрудников. Водителя транспортного средства пригласили в отдел Госавтоинспекции для дачи объяснений. Молодой человек выразил готовность следовать рекомендациям и удалить гирлянду, чтобы избежать дальнейших правонарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

Парень украсил машину синей гирляндой и мишурой. За это его привлекли к ответственности по части первой статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В Госавтоинспекции Челябинска напомнили, что любые изменения в конструкции машины должны соответствовать требованиям техрегламента и быть зарегистрированы.

Нарушителя вызвали на разговор в Госавтоинспекцию
Нарушителя вызвали на разговор в Госавтоинспекцию

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Снять новогоднее украшение в виде гирлянды заставили водителя автомобиля Toyota Celica в Челябинске сотрудники Госавтоинспекции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ведомства. «Недавний случай с украшением автомобиля гирляндой вызвал внимание сотрудников. Водителя транспортного средства пригласили в отдел Госавтоинспекции для дачи объяснений. Молодой человек выразил готовность следовать рекомендациям и удалить гирлянду, чтобы избежать дальнейших правонарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Парень украсил машину синей гирляндой и мишурой. За это его привлекли к ответственности по части первой статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В Госавтоинспекции Челябинска напомнили, что любые изменения в конструкции машины должны соответствовать требованиям техрегламента и быть зарегистрированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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