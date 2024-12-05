Снять новогоднюю гирлянду с машины заставили водителя челябинские полицейские. Фото, видео

05 декабря 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Челябинские полицейские не рекомендуют украшать машины гирляндами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снять новогоднее украшение в виде гирлянды заставили водителя автомобиля Toyota Celica в Челябинске сотрудники Госавтоинспекции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ведомства. «Недавний случай с украшением автомобиля гирляндой вызвал внимание сотрудников. Водителя транспортного средства пригласили в отдел Госавтоинспекции для дачи объяснений. Молодой человек выразил готовность следовать рекомендациям и удалить гирлянду, чтобы избежать дальнейших правонарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Парень украсил машину синей гирляндой и мишурой. За это его привлекли к ответственности по части первой статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В Госавтоинспекции Челябинска напомнили, что любые изменения в конструкции машины должны соответствовать требованиям техрегламента и быть зарегистрированы. Нарушителя вызвали на разговор в Госавтоинспекцию Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снять новогоднее украшение в виде гирлянды заставили водителя автомобиля Toyota Celica в Челябинске сотрудники Госавтоинспекции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ведомства. «Недавний случай с украшением автомобиля гирляндой вызвал внимание сотрудников. Водителя транспортного средства пригласили в отдел Госавтоинспекции для дачи объяснений. Молодой человек выразил готовность следовать рекомендациям и удалить гирлянду, чтобы избежать дальнейших правонарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Парень украсил машину синей гирляндой и мишурой. За это его привлекли к ответственности по части первой статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В Госавтоинспекции Челябинска напомнили, что любые изменения в конструкции машины должны соответствовать требованиям техрегламента и быть зарегистрированы.