Снять новогоднее украшение в виде гирлянды заставили водителя автомобиля Toyota Celica в Челябинске сотрудники Госавтоинспекции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ведомства.
«Недавний случай с украшением автомобиля гирляндой вызвал внимание сотрудников. Водителя транспортного средства пригласили в отдел Госавтоинспекции для дачи объяснений. Молодой человек выразил готовность следовать рекомендациям и удалить гирлянду, чтобы избежать дальнейших правонарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.
Парень украсил машину синей гирляндой и мишурой. За это его привлекли к ответственности по части первой статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В Госавтоинспекции Челябинска напомнили, что любые изменения в конструкции машины должны соответствовать требованиям техрегламента и быть зарегистрированы.
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