На соревнование свердловских миллиардеров приехала актриса, побывавшая в космосе. Фото

Актриса Юлия Пересильд приехала на «Екатерининскую ассамблею»

06 декабря 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Юлия Пересильд также решила поучаствовать в аукционе Фото: telegram-канал СОСПП Гостьей главного благотворительного аукциона Урала «Екатерининская ассамблея» стала Юлия Пересильд — первая в мире актриса, снимавшаяся в открытом космосе. В качестве лота заслуженная артистка РФ предоставила реквизит из фильма «Вызов», в котором исполнила главную роль — олимпийку и шеврон. Встретил ее губернатор Евгений Куйвашев. «На благотворительном вечере гости смогут приобрести реквизит из фильма „Вызов“, побывавший в космосе. „Вызов“ — первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены которого снимались на МКС. Съемки на орбите заняли две недели. Премьера фильма состоялась 12 апреля 2023 года», — рассказали URA.RU в Свердловском областном союзе промышленников предпринимателей (СОСПП), который выступает организатором благотворительного аукциона. Куйвашев, приветствуя гостей, поблагодарил меценатов и предпринимателей. «Потому что уже на протяжении 14 лет вы собираетесь каждый год в канун Дня Святой Екатерины, в честь которой назван наш город, и творите добро. Помогаете всем тем, кто особенно нуждается в этом. Я уверен, что эта благородная традиция заботы о людях будет продолжена», — отметил он. В этом году тема мероприятия — «Мое личное чудо». Среди лотов — предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Аукцион проводится с 2011 года, за это время было собрано более полумиллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гостьей главного благотворительного аукциона Урала «Екатерининская ассамблея» стала Юлия Пересильд — первая в мире актриса, снимавшаяся в открытом космосе. В качестве лота заслуженная артистка РФ предоставила реквизит из фильма «Вызов», в котором исполнила главную роль — олимпийку и шеврон. Встретил ее губернатор Евгений Куйвашев. «На благотворительном вечере гости смогут приобрести реквизит из фильма „Вызов“, побывавший в космосе. „Вызов“ — первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены которого снимались на МКС. Съемки на орбите заняли две недели. Премьера фильма состоялась 12 апреля 2023 года», — рассказали URA.RU в Свердловском областном союзе промышленников предпринимателей (СОСПП), который выступает организатором благотворительного аукциона. Куйвашев, приветствуя гостей, поблагодарил меценатов и предпринимателей. «Потому что уже на протяжении 14 лет вы собираетесь каждый год в канун Дня Святой Екатерины, в честь которой назван наш город, и творите добро. Помогаете всем тем, кто особенно нуждается в этом. Я уверен, что эта благородная традиция заботы о людях будет продолжена», — отметил он. В этом году тема мероприятия — «Мое личное чудо». Среди лотов — предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Аукцион проводится с 2011 года, за это время было собрано более полумиллиарда рублей.