Гостьей главного благотворительного аукциона Урала «Екатерининская ассамблея» стала Юлия Пересильд — первая в мире актриса, снимавшаяся в открытом космосе. В качестве лота заслуженная артистка РФ предоставила реквизит из фильма «Вызов», в котором исполнила главную роль — олимпийку и шеврон. Встретил ее губернатор Евгений Куйвашев.
«На благотворительном вечере гости смогут приобрести реквизит из фильма „Вызов“, побывавший в космосе. „Вызов“ — первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены которого снимались на МКС. Съемки на орбите заняли две недели. Премьера фильма состоялась 12 апреля 2023 года», — рассказали URA.RU в Свердловском областном союзе промышленников предпринимателей (СОСПП), который выступает организатором благотворительного аукциона.
Куйвашев, приветствуя гостей, поблагодарил меценатов и предпринимателей. «Потому что уже на протяжении 14 лет вы собираетесь каждый год в канун Дня Святой Екатерины, в честь которой назван наш город, и творите добро. Помогаете всем тем, кто особенно нуждается в этом. Я уверен, что эта благородная традиция заботы о людях будет продолжена», — отметил он.
В этом году тема мероприятия — «Мое личное чудо». Среди лотов — предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Аукцион проводится с 2011 года, за это время было собрано более полумиллиарда рублей.
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