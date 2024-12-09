Дорогу, на которой погиб ребенок в Копейске, оборудуют «лежачим полицейским». Видео

09 декабря 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Участок, где произошла трагедия в Копейске, сделают более безопасным Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Участок дороги по улице Одесской в Копейске (Челябинской области), где 8 декабря насмерть сбили 10-летнего ребенка, могут оборудовать «лежачим полицейским». Предложение поступило после выездного совещания от сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Госавтоинспекцией подготовлены и направлены предложения в администрацию Копейского городского округа по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода, искусственных дорожных неровностей и ограничивающих ограждений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предложение было подготовлено после выездного обследования участка дороги по улице Одесской, 6а, где 8 декабря произошла трагедия. Планируемые решения будут реализованы до конца текущего года, сообщил Марат Искандаров, инспектор по особым поручениям отдела дорожного надзора ведомства. Мера должна улучшить безопасность на данном участке. Трагедия в Копейске на улице Одесской, 6а произошла 8 декабря. 10-летний мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, когда его сбил автомобиль «Форд Фокус». От полученных травм ребенок скончался на месте. Жители Копейска несколько лет просили власти оборудовать пешеходный переход по улице Одесской, 6а с освещением по пути к школе. В декабре 2023 года на этом месте также сбили ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок дороги по улице Одесской в Копейске (Челябинской области), где 8 декабря насмерть сбили 10-летнего ребенка, могут оборудовать «лежачим полицейским». Предложение поступило после выездного совещания от сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Госавтоинспекцией подготовлены и направлены предложения в администрацию Копейского городского округа по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода, искусственных дорожных неровностей и ограничивающих ограждений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предложение было подготовлено после выездного обследования участка дороги по улице Одесской, 6а, где 8 декабря произошла трагедия. Планируемые решения будут реализованы до конца текущего года, сообщил Марат Искандаров, инспектор по особым поручениям отдела дорожного надзора ведомства. Мера должна улучшить безопасность на данном участке. Трагедия в Копейске на улице Одесской, 6а произошла 8 декабря. 10-летний мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, когда его сбил автомобиль «Форд Фокус». От полученных травм ребенок скончался на месте. Жители Копейска несколько лет просили власти оборудовать пешеходный переход по улице Одесской, 6а с освещением по пути к школе. В декабре 2023 года на этом месте также сбили ребенка.