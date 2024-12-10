Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнародовали ранее секретные документы о массовых убийствах нацистами мирного населения в Донбассе во время Великой Отечественной войны. Документы охватывают период с 1941 по 1943 годы.
«УФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило документы, содержащие доказательства массовых убийств фашистами мирных жителей на территории Донбасса в период 1941—1943 годы», — сообщили в штабе обороны ДНР. В документах подробно описывается создание карательных органов нацистами, которые были направлены на истребление коммунистов, советских активистов, партизан и мирного населения.
В материалах указаны конкретные лица, ответственные за проведение репрессий. Среди них Александр Густавович Динкель и Иван Андреевич Пономарев, которые активно участвовали в карательных операциях. Динкель, в частности, возглавлял полицейские подразделения и лично отдавал приказы о расстрелах и арестах советских граждан.
Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) не прекращает активно изучать архивные материалы. Работа идет в контексте проекта «Без срока давности».
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Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнародовали ранее секретные документы о массовых убийствах нацистами мирного населения в Донбассе во время Великой Отечественной войны. Документы охватывают период с 1941 по 1943 годы. «УФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило документы, содержащие доказательства массовых убийств фашистами мирных жителей на территории Донбасса в период 1941—1943 годы», — сообщили в штабе обороны ДНР. В документах подробно описывается создание карательных органов нацистами, которые были направлены на истребление коммунистов, советских активистов, партизан и мирного населения. В материалах указаны конкретные лица, ответственные за проведение репрессий. Среди них Александр Густавович Динкель и Иван Андреевич Пономарев, которые активно участвовали в карательных операциях. Динкель, в частности, возглавлял полицейские подразделения и лично отдавал приказы о расстрелах и арестах советских граждан. Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) не прекращает активно изучать архивные материалы. Работа идет в контексте проекта «Без срока давности».