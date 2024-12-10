Владельцам облигаций холдинга пермского миллиардера выплатили сотни миллионов рублей

Пермский «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащий входящему в список Forbes долларовому миллиардеру Андрею Кузяеву, выплатил проценты по биржевым облигациям. Речь о трех месяцах, за который держатели ценных бумаг телекоммуникационной компании получили более двухсот миллионов рублей.
«Акционерное общество „Эр-Телеком Холдинг“, сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам. Категория — биржевые облигации. Отчетный период — с 5 сентября по 12 декабря 2024 года. Общий размер дохода составляет 236,3 млн рублей, по 39.39 рублей на одну облигацию», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
Ранее URA.RU рассказывало, что «Эр-Телеком Холдинг», выплатил доходы по биржевым облигациям за период с 12 октября 2023 года по 11 января 2024 года. Общий размер выплат составил 329,1 млн рублей. Владеющий телекоммуникационной компанией пермяк Андрей Кузяев входит в число богатейших бизнесменов России. В настоящее время журнал Forbes оценивает состояние предпринимателя в 1 млрд долларов США.
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