10 декабря 2024

В США пообещали решительные шаги в вопросе санкций против России

Министр финансов США пообещала ужесточить санкций против России
© Служба новостей «URA.RU»
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Джанет Йеллен анонсировала новые санкции
Джанет Йеллен анонсировала новые санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки намерены продолжить ужесточение санкционной политики в отношении России. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», — цитируют РИА Новости Джанет Йеллен. По мнению министра, такие меры способствуют дальнейшему укреплению позиций Киева.

Решение администрации США о продолжении ужесточения санкционной политики в отношении России следует на фоне предыдущих заявлений о поддержке Украины, включая разрешение на использование дальнобойного оружия против России. Это вызвало реакцию России: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Вашингтон в намерении «подливать масло в огонь» украинского конфликта, утверждая, что такие действия лишь усиливают напряженность в регионе.

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Соединенные Штаты Америки намерены продолжить ужесточение санкционной политики в отношении России. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», — цитируют РИА Новости Джанет Йеллен. По мнению министра, такие меры способствуют дальнейшему укреплению позиций Киева. Решение администрации США о продолжении ужесточения санкционной политики в отношении России следует на фоне предыдущих заявлений о поддержке Украины, включая разрешение на использование дальнобойного оружия против России. Это вызвало реакцию России: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Вашингтон в намерении «подливать масло в огонь» украинского конфликта, утверждая, что такие действия лишь усиливают напряженность в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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