Соединенные Штаты Америки намерены продолжить ужесточение санкционной политики в отношении России. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», — цитируют РИА Новости Джанет Йеллен. По мнению министра, такие меры способствуют дальнейшему укреплению позиций Киева.
Решение администрации США о продолжении ужесточения санкционной политики в отношении России следует на фоне предыдущих заявлений о поддержке Украины, включая разрешение на использование дальнобойного оружия против России. Это вызвало реакцию России: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Вашингтон в намерении «подливать масло в огонь» украинского конфликта, утверждая, что такие действия лишь усиливают напряженность в регионе.
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