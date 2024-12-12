Опекун убитого Далера Бобиева брала малышей из детдомов ради одобрения мамы

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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Вероника Наумова с июня 2023 находится в СИЗО Екатеринбурга (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве своего приемного ребенка Далера Бобиева из Екатеринбурга, решила взять на себя роль опекуна для детей-отказников, чтобы заслужить похвалу и признание со стороны своей матери Оксаны. Женщина сама воспитала четверых приемных детей и заработала уважение среди жителей Новокузнецка (Кемеровская область), рассказал читатель URA.RU, знакомый с семьей Наумовой.

«В семье Вероники было семеро детей, из которых четверо были приемными. Ее родители Оксана и Леонид взяли малышей из приюта после того, как их родные дети подросли. Вероника, в отличие от своих братьев и сестер, не получила высшего образования (ушла с 4 курса Кемеровского государственного университета), за что часто подвергалась критике со стороны матери. После замужества Наумова решила доказать маме, что способна достичь уважения в обществе. Вероника стала многодетной матерью и, подобно своей маме, взяла под опеку троих детей. Таким образом, она надеялась заслужить одобрение и уважение родительницы, однако переоценила свои силы и возможности», — поделился собеседник агентства.

Летом 2023 года произошла трагедия, потрясшая общественность: пропал мальчик Далер Бобиев. Спустя три дня после исчезновения его тело нашли в гараже. В ходе следствия были выявлены ужасающие детали: Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной мамы Вероники Наумовой. В ходе слушаний были опрошены многие свидетели. Племянник Даниил Егольников, который воспитывался в семье Наумовых, сначала давал показания как свидетель, но впоследствии стал одним из обвиняемых. Супруг опекунши Александр Наумов получил пять лет заключения за жестокое обращение с Далером. Особое значение в процессе придается показаниям приемной дочери Даши, которая является ключевым свидетелем обвинения. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.

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Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве своего приемного ребенка Далера Бобиева из Екатеринбурга, решила взять на себя роль опекуна для детей-отказников, чтобы заслужить похвалу и признание со стороны своей матери Оксаны. Женщина сама воспитала четверых приемных детей и заработала уважение среди жителей Новокузнецка (Кемеровская область), рассказал читатель URA.RU, знакомый с семьей Наумовой. «В семье Вероники было семеро детей, из которых четверо были приемными. Ее родители Оксана и Леонид взяли малышей из приюта после того, как их родные дети подросли. Вероника, в отличие от своих братьев и сестер, не получила высшего образования (ушла с 4 курса Кемеровского государственного университета), за что часто подвергалась критике со стороны матери. После замужества Наумова решила доказать маме, что способна достичь уважения в обществе. Вероника стала многодетной матерью и, подобно своей маме, взяла под опеку троих детей. Таким образом, она надеялась заслужить одобрение и уважение родительницы, однако переоценила свои силы и возможности», — поделился собеседник агентства. Летом 2023 года произошла трагедия, потрясшая общественность: пропал мальчик Далер Бобиев. Спустя три дня после исчезновения его тело нашли в гараже. В ходе следствия были выявлены ужасающие детали: Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной мамы Вероники Наумовой. В ходе слушаний были опрошены многие свидетели. Племянник Даниил Егольников, который воспитывался в семье Наумовых, сначала давал показания как свидетель, но впоследствии стал одним из обвиняемых. Супруг опекунши Александр Наумов получил пять лет заключения за жестокое обращение с Далером. Особое значение в процессе придается показаниям приемной дочери Даши, которая является ключевым свидетелем обвинения. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.
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