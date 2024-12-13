В США случайно нашли 12 кассет с неизданными песнями Майкла Джексона

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Найдены неизданные треки Джексона
Найдены неизданные треки Джексона Фото:

В США в одном из складов, расположенных в долине Сан-Фернандо, была обнаружена коллекция неопубликованных песен «Короля поп-музыки» Майкла Джексона. Обнаружил неизданные записи бывший сотрудник дорожного патруля Калифорнии Грегг Масгроув.

«На складе в глубине долины Сан-Фернандо была найдена куча неизданных записей Майкла Джексона», — сообщило издание The Hollywood Reporter. Отмечается, что записи были найдены после того, как один из коллег Масгроува купил склад, некогда принадлежавший музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену. В нем было найдено 12 кассет, на которых содержатся неизданные композиции, над которыми Джексон работал с 1989 по 1991 год, до альбома Dangerous.

Найденные треки носят название: «Don't Believe It», «Seven Digits», «Truth on Youth», «Can't Come Back», » Son Of Thriller», «She's Got It Baby», «All The Thuth You Need», «Call It Of», » She Got It», «Man In Black», «Work That Body», «A Pretty Face Is», «To Satisfy You», «Pressure», «Serious Effect». Одна из самых интересных найденных композиций — это «Truth on Youth», которая представляет собой, как предполагается, рэп-дуэт между Джексоном и LL Cool J.

Отмечается, что найденные записи не смогут быть опубликованы из-за отсутствия авторских прав.  

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В США в одном из складов, расположенных в долине Сан-Фернандо, была обнаружена коллекция неопубликованных песен «Короля поп-музыки» Майкла Джексона. Обнаружил неизданные записи бывший сотрудник дорожного патруля Калифорнии Грегг Масгроув. «На складе в глубине долины Сан-Фернандо была найдена куча неизданных записей Майкла Джексона», — сообщило издание The Hollywood Reporter. Отмечается, что записи были найдены после того, как один из коллег Масгроува купил склад, некогда принадлежавший музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену. В нем было найдено 12 кассет, на которых содержатся неизданные композиции, над которыми Джексон работал с 1989 по 1991 год, до альбома Dangerous. Найденные треки носят название: «Don't Believe It», «Seven Digits», «Truth on Youth», «Can't Come Back», » Son Of Thriller», «She's Got It Baby», «All The Thuth You Need», «Call It Of», » She Got It», «Man In Black», «Work That Body», «A Pretty Face Is», «To Satisfy You», «Pressure», «Serious Effect». Одна из самых интересных найденных композиций — это «Truth on Youth», которая представляет собой, как предполагается, рэп-дуэт между Джексоном и LL Cool J. Отмечается, что найденные записи не смогут быть опубликованы из-за отсутствия авторских прав.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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