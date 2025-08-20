«Самые мощные»: в Британии восхитились российскими системами борьбы с беспилотниками

Defense News: ВС РФ обладают самыми мощными средствами РЭБ в мире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия обладает самыми мощными РЭБ в мире
Россия обладает самыми мощными РЭБ в мире Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы обладают самыми мощными в мире средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам. Об этом сообщил исследователь британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк.

«Российские войска в настоящее время располагают самыми мощными» средствами борьбы с БПЛА в мире», — сказал Бронк в беседе с Defense News. По словам эксперта, российская армия использует широкий спектр систем для борьбы с дронами, включая современные средства постановки помех, модифицированное стрелковое вооружение и комплексы противовоздушной обороны малой дальности.

Кроме того, войска РФ применяют физические барьеры: специальные сетки для отклонения беспилотников и бронированные каркасы для защиты техники. «В большинстве случаев лишь малая часть огромного количества беспилотников, запущенных украинскими силами, достигает своих целей, и еще меньшая часть наносит решающий ущерб», — отметил Бронк.

Исследователь добавил, что эффективность российской противодроновой обороны во многом объясняется сочетанием РЭБ и традиционных средств защиты. Бронк подчеркнул, что если бы НАТО делало ставку исключительно на массовое использование дронов, российские средства борьбы с ними могли бы справляться с этой угрозой еще эффективнее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские вооруженные силы обладают самыми мощными в мире средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам. Об этом сообщил исследователь британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк. «Российские войска в настоящее время располагают самыми мощными» средствами борьбы с БПЛА в мире», — сказал Бронк в беседе с Defense News. По словам эксперта, российская армия использует широкий спектр систем для борьбы с дронами, включая современные средства постановки помех, модифицированное стрелковое вооружение и комплексы противовоздушной обороны малой дальности. Кроме того, войска РФ применяют физические барьеры: специальные сетки для отклонения беспилотников и бронированные каркасы для защиты техники. «В большинстве случаев лишь малая часть огромного количества беспилотников, запущенных украинскими силами, достигает своих целей, и еще меньшая часть наносит решающий ущерб», — отметил Бронк. Исследователь добавил, что эффективность российской противодроновой обороны во многом объясняется сочетанием РЭБ и традиционных средств защиты. Бронк подчеркнул, что если бы НАТО делало ставку исключительно на массовое использование дронов, российские средства борьбы с ними могли бы справляться с этой угрозой еще эффективнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...