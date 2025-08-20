Российские вооруженные силы обладают самыми мощными в мире средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам. Об этом сообщил исследователь британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк.
«Российские войска в настоящее время располагают самыми мощными» средствами борьбы с БПЛА в мире», — сказал Бронк в беседе с Defense News. По словам эксперта, российская армия использует широкий спектр систем для борьбы с дронами, включая современные средства постановки помех, модифицированное стрелковое вооружение и комплексы противовоздушной обороны малой дальности.
Кроме того, войска РФ применяют физические барьеры: специальные сетки для отклонения беспилотников и бронированные каркасы для защиты техники. «В большинстве случаев лишь малая часть огромного количества беспилотников, запущенных украинскими силами, достигает своих целей, и еще меньшая часть наносит решающий ущерб», — отметил Бронк.
Исследователь добавил, что эффективность российской противодроновой обороны во многом объясняется сочетанием РЭБ и традиционных средств защиты. Бронк подчеркнул, что если бы НАТО делало ставку исключительно на массовое использование дронов, российские средства борьбы с ними могли бы справляться с этой угрозой еще эффективнее.
