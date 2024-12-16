Не увидела в темноте: в Озерске женщина насмерть сбила пешехода

В Озерске Челябинской области 16 декабря автолюбительница сбила мужчину. Травмы оказались смертельными. Пешеход был в темной одежде без световозвращающих элементов. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На Озерском шоссе в 20:15 женщина, управляя автомобилем „Ниссан Кашкай“, совершила наезд на пешехода. Он двигался по проезжей части навстречу транспортному средству в одежде темных тонов без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.
В Госавтоинспекции уточнили, что личность погибшего сейчас устанавливают. На месте работает следственно-оперативная группа.
Как URA.RU писало ранее, в похожих обстоятельствах произошло другое смертельное ДТП. Копейске 8 декабря под колесами иномарки погиб 10-летний ребенок. Авария случилась в 17:45 — уже стемнело.
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