Дело об убийстве курганского журналиста Кирсанова осталось в суде Челябинска

Обвиняемые в убийстве журналиста Владимира Кирсанова — бывшие курганцы Александр Штингер и Иван Курпишев — остались в СИЗО Челябинска. Очередной суд по их делу должен будет состояться в местном областном суде. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Решение о передаче дела Штингера и Курпишева в Курганский городской суд было отменено», — сообщили источники. Дело будут заново рассматривать в челябинском облсуде.
Данные подтвердились информацией из картотеки Второго апелляционного суда. «Уголовные дела — апелляция. Штингер Александр Оттович, Курпишев Иван Борисович. Результат — определение (постановление) отменено с передачей на новое судебное разбирательство», — информирует сайт организации.
Редакция обратилась за комментариями к адвокату Владимиру Менщикову, защищающему Курпишева. Тот пояснил, что в результате рассмотрения апелляционной жалобы Штингера о смене места подсудности, в решении челябинского суда были найдены существенные нарушения уголовно-процессуального закона. На этом основании решение о возврате дела в Курган было отменено.
Штингера и Курпишева следователи считают причастными к убийству в Кургане журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году в составе ОПГ. Следствие длилось более 20 лет, в 2021 году оба фигуранта были задержаны и помещены под стражу. Арестованные свою вину отрицают и заявляют о с фабрикованном деле. Обвиняемые добились переноса слушаний по делу в другой регион.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинский суд смягчил обвинение для фигурантов. Судья исключил часть о бандитизме из обвинительного акта и передал его в прокуратуру. Остальную часть обвинения отправили на рассмотрение в горсуд Кургана.
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