Пермяку пришлось заплатить полмиллиона рублей за драку в ночном клубе

Летом 2024 года 22-летний пермяк избил мужчину в ночном клубе. Пострадавший подал иск в суд на полмиллиона рублей, которые пришлось заплатить нападавшему. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.
«Мужчина беседовал со своей спутницей на пороге клуба, когда молодой человек подошел к ним с просьбой поделиться сигаретой, на что получил отрицательный ответ. Завязалась словесная перепалка, и юноша нанес удар кулаком в область головы своего собеседника. За нанесенные травмы в результате драки на пороге клуба взыскана полумиллионная компенсация в пользу жителя Перми», — сказано в сообщении.
Уточняется, что пострадавший получил черепно-мозговую и другие травмы. Суд решил, что нападавший начал драку умышленно, лишил его свободы на три года и обязал возместить пострадавшему моральный ущерб. Но мужчина не спешил платить компенсацию. Тогда судебные приставы наложили запрет регистрационных действий на землю и автомобиль должника. После этого мужчина отдал деньги пострадавшему.
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