17 декабря 2024

Объявленный в розыск экс-депутат из ХМАО отправлен под домашний арест

Бывшего депутата думы Югорска Пантина посадили под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего депутата думы Югорска Пантина посадили под домашний арест
Бывшего депутата думы Югорска Пантина посадили под домашний арест Фото:

Бывшего депутата думы Югорска Антона Пантина на два месяца посадили под домашний арест и запретили пользоваться интернетом. Суд пересмотрел его этапирование в ИВС из-за неявки на судебное заседание по делу о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. Об этом URA.RU рассказала адвокат Ефимова Ольга Рудик.

«Суд изменил меру пресечения на более мягкую, Пантину определили домашний арест на два месяца и запрет на публикации и сотовую связь. Гособвинитель и я, при изменении меры пресечения, заявляли ходатайство о домашнем аресте на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство, но также самостоятельно принял к нему дополнительные меры в части запретов», — рассказала адвокат.

Ранее URA.RU писало, что Пантин, объявленный 13 декабря в розыск, заявил, что половину дня провел в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь. В качестве подтверждения своих слов, бывший политик опубликовал скриншот открытого больничного листа.

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Бывшего депутата думы Югорска Антона Пантина на два месяца посадили под домашний арест и запретили пользоваться интернетом. Суд пересмотрел его этапирование в ИВС из-за неявки на судебное заседание по делу о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. Об этом URA.RU рассказала адвокат Ефимова Ольга Рудик. «Суд изменил меру пресечения на более мягкую, Пантину определили домашний арест на два месяца и запрет на публикации и сотовую связь. Гособвинитель и я, при изменении меры пресечения, заявляли ходатайство о домашнем аресте на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство, но также самостоятельно принял к нему дополнительные меры в части запретов», — рассказала адвокат. Ранее URA.RU писало, что Пантин, объявленный 13 декабря в розыск, заявил, что половину дня провел в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь. В качестве подтверждения своих слов, бывший политик опубликовал скриншот открытого больничного листа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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