Бывшего депутата думы Югорска Антона Пантина на два месяца посадили под домашний арест и запретили пользоваться интернетом. Суд пересмотрел его этапирование в ИВС из-за неявки на судебное заседание по делу о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. Об этом URA.RU рассказала адвокат Ефимова Ольга Рудик.
«Суд изменил меру пресечения на более мягкую, Пантину определили домашний арест на два месяца и запрет на публикации и сотовую связь. Гособвинитель и я, при изменении меры пресечения, заявляли ходатайство о домашнем аресте на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство, но также самостоятельно принял к нему дополнительные меры в части запретов», — рассказала адвокат.
Ранее URA.RU писало, что Пантин, объявленный 13 декабря в розыск, заявил, что половину дня провел в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь. В качестве подтверждения своих слов, бывший политик опубликовал скриншот открытого больничного листа.
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