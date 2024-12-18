Чем известен хоккеист Сергеев, которого посадили за шпионаж в Польше

Хоккеист Максим Сергеев приговорен к тюрьме в Польше за шпионаж
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В 2023 году Сергеева арестовали по подозрению в шпионаже
В 2023 году Сергеева арестовали по подозрению в шпионаже Фото:

21-летний хоккеист Максим Сергеев, осужденный почти на три года за шпионаж в Польше, будет депортирован в Россию в мае 2025 года. Чем известен молодой спортсмен и история его карьеры — в материале URA.RU.

Начало карьеры Сергеева

Будущий спортсмен Максим Сергеев родился 23 февраля 2003 в Реутове, Московская область. О его раннем детстве известно немного. Так, по данным r-hockey.ru, его дебют в качестве игрока хоккейной команды произошел в 2011 году, когда Сергееву было 8 лет. Его первый коллектив «Олимпиец» был местной командой, выступавшей за Балашиху. 

В 2015 — 2016 годах спортсмен провел свой самый результативный турнир. Он проходил на Открытом первенстве в Московской области, где на позиции защитника забросил три шайбы, а также отдал шесть результативных передач в составе «Олимпийца».

В каких командах спортсмен играл

Далее спортсмен отыграл один сезон за московский «Спартак» и несколько за воскресенский «Химик». После — перешел в команду «Балашиха». По данным r-hockey.ru, В 2020 — 2021 годах Максим сыграл 27 матчей. Это на 17 игр меньше, чем за прошлый аналогичный период в том же коллективе.

С 2021 года Сергеев находился в Польше и играл только в «Заглембе». В 2024 году он провел девять матчей. Его основное амплуа — защитник, но также были известны игры в качестве нападающего.

Арест Сергеева в Польше

Хоккеиста арестовали в июне прошлого года. Тогда в рамках расследования преступной сети, действовавшей на территории Польши, его обвинили в шпионаже. Сообщалось, что Сергеев якобы собирал данные об объектах военной инфраструктуры в нескольких провинциях. Корреспондент URA.RU направлял запрос в МИД РФ для уточнения информации, ответ ожидается. 

26 мая 2025 года Максима Сергеева депортируют обратно в Россию. До этого момента он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме. Срок заключения — 2 года и 11 месяцев.

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21-летний хоккеист Максим Сергеев, осужденный почти на три года за шпионаж в Польше, будет депортирован в Россию в мае 2025 года. Чем известен молодой спортсмен и история его карьеры — в материале URA.RU. Начало карьеры Сергеева Будущий спортсмен Максим Сергеев родился 23 февраля 2003 в Реутове, Московская область. О его раннем детстве известно немного. Так, по данным r-hockey.ru, его дебют в качестве игрока хоккейной команды произошел в 2011 году, когда Сергееву было 8 лет. Его первый коллектив «Олимпиец» был местной командой, выступавшей за Балашиху.  В 2015 — 2016 годах спортсмен провел свой самый результативный турнир. Он проходил на Открытом первенстве в Московской области, где на позиции защитника забросил три шайбы, а также отдал шесть результативных передач в составе «Олимпийца». В каких командах спортсмен играл Далее спортсмен отыграл один сезон за московский «Спартак» и несколько за воскресенский «Химик». После — перешел в команду «Балашиха». По данным r-hockey.ru, В 2020 — 2021 годах Максим сыграл 27 матчей. Это на 17 игр меньше, чем за прошлый аналогичный период в том же коллективе. С 2021 года Сергеев находился в Польше и играл только в «Заглембе». В 2024 году он провел девять матчей. Его основное амплуа — защитник, но также были известны игры в качестве нападающего. Арест Сергеева в Польше Хоккеиста арестовали в июне прошлого года. Тогда в рамках расследования преступной сети, действовавшей на территории Польши, его обвинили в шпионаже. Сообщалось, что Сергеев якобы собирал данные об объектах военной инфраструктуры в нескольких провинциях. Корреспондент URA.RU направлял запрос в МИД РФ для уточнения информации, ответ ожидается.  26 мая 2025 года Максима Сергеева депортируют обратно в Россию. До этого момента он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме. Срок заключения — 2 года и 11 месяцев.
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