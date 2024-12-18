Российского хоккеиста приговорили к 2 годам тюрьмы в Польше

Российский хоккеист Максим Сергеев приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения в Польше за шпионаж. Также он был оштрафован на 1220 евро и лишен денег, которые были якобы заработаны на передаче информации.
«Сергеев играл в клубе „Заглембе“, откуда его отправили в фарм. Позже ему в телеграм написал некий Андрей, который предложил хоккеисту работу в Польше. По данным, Андрей был из ФСБ России», — сообщает издание L'Equipe. Хоккеист был оштрафован на сумму в размере 1220 евро, у него были изъяты как заработанные путем шпионской деятельности средства. Польские власти приняли решение о депортации Сергеева на родину, которая состоится 26 мая 2025 года.
Согласно предоставленной информации, первые поручения оказались несложными. Андрей предложил Сергееву ограничиться публикацией сообщений в социальных сетях, утверждающих, что конфликт на Украине не затрагивает интересы польского населения. За выполнение этих заданий Сергеев получил вознаграждение в виде небольшой суммы криптовалюты.
По информации L'Equipe, Максим Сергеев был арестован в июне 2023 года после того, как его действия вызвали подозрения. В дальнейшем расследовании выяснилось, что он был частью более крупной ячейки, включающей около 15 человек. Эта группа занималась более сложными операциями, «направленными против интересов Польши и ее союзников.»
По предоставленным данным, в деле о шпионаже фигурируют не только Сергеев, но и граждане Белоруссии и Украины. На персональном компьютере Максима обнаружена детализированная информация, предназначенная для передачи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.