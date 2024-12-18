В Перми отстроят первый полноценный комплекс электрозаправок

Компания «ДЕЛЬТА-Партнер» приступит к строительству многофункциональной зоны дорожного сервиса на гостевом маршруте Перми. В проект инвестируют 350 млн рублей.
«Новый проект станет первым в городе полноценным комплексом электрозаправочных станций. Кроме своего функционального назначения, он также послужит качественным визуальным дополнением к гостевому маршруту города», — сообщается на сайте мэрии города. Дорожный сервис расположится в Индустриальном районе на пересечении ул. Промышленной и ш. Космонавтов.
Проект получил статус приоритетного. В его рамках планируют отстроить здание с кафе и лаунж-зоной, коммерческими помещениям и комплекс электрозарядных станций с шестью постами мощностью около 150 киловатт для заправки электромобилей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!