18 декабря 2024

В Перми отстроят первый полноценный комплекс электрозаправок

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми появится комплекс электрозарядных станций с шестью постами мощностью около 150 киловатт
В Перми появится комплекс электрозарядных станций с шестью постами мощностью около 150 киловатт Фото:

Компания «ДЕЛЬТА-Партнер» приступит к строительству многофункциональной зоны дорожного сервиса на гостевом маршруте Перми. В проект инвестируют 350 млн рублей.

«Новый проект станет первым в городе полноценным комплексом электрозаправочных станций. Кроме своего функционального назначения, он также послужит качественным визуальным дополнением к гостевому маршруту города», — сообщается на сайте мэрии города. Дорожный сервис расположится в Индустриальном районе на пересечении ул. Промышленной и ш. Космонавтов.

Проект получил статус приоритетного. В его рамках планируют отстроить здание с кафе и лаунж-зоной, коммерческими помещениям и комплекс электрозарядных станций с шестью постами мощностью около 150 киловатт для заправки электромобилей.

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Компания «ДЕЛЬТА-Партнер» приступит к строительству многофункциональной зоны дорожного сервиса на гостевом маршруте Перми. В проект инвестируют 350 млн рублей. «Новый проект станет первым в городе полноценным комплексом электрозаправочных станций. Кроме своего функционального назначения, он также послужит качественным визуальным дополнением к гостевому маршруту города», — сообщается на сайте мэрии города. Дорожный сервис расположится в Индустриальном районе на пересечении ул. Промышленной и ш. Космонавтов. Проект получил статус приоритетного. В его рамках планируют отстроить здание с кафе и лаунж-зоной, коммерческими помещениям и комплекс электрозарядных станций с шестью постами мощностью около 150 киловатт для заправки электромобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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