В Сургуте пьяный житель устроил драку с полицией на железнодорожном вокзале

В Сургуте (ХМАО) пьяный житель неадекватно вел себя на железнодорожной платформе, а когда его попытались утихомирить полицейские, он набросился на них с кулаками. Об этом сообщает telegram-канал «Центральное МСУТ СКР».
«Подозреваемый в середине ноября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожной платформе ст. Сургут, нарушал общественный порядок. В ответ на законные требования сотрудников транспортной полиции мужчина применил в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья», — сообщает telegram-канал.
В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
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