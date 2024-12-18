18 декабря 2024

В Сургуте пьяный житель устроил драку с полицией на железнодорожном вокзале

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянину, напавшему на полицейских, изберут меру пресечения
Сургутянину, напавшему на полицейских, изберут меру пресечения Фото:

В Сургуте (ХМАО) пьяный житель неадекватно вел себя на железнодорожной платформе, а когда его попытались утихомирить полицейские, он набросился на них с кулаками. Об этом сообщает telegram-канал «Центральное МСУТ СКР».

«Подозреваемый в середине ноября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожной платформе ст. Сургут, нарушал общественный порядок. В ответ на законные требования сотрудников транспортной полиции мужчина применил в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья», — сообщает telegram-канал.

В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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В Сургуте (ХМАО) пьяный житель неадекватно вел себя на железнодорожной платформе, а когда его попытались утихомирить полицейские, он набросился на них с кулаками. Об этом сообщает telegram-канал «Центральное МСУТ СКР». «Подозреваемый в середине ноября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожной платформе ст. Сургут, нарушал общественный порядок. В ответ на законные требования сотрудников транспортной полиции мужчина применил в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья», — сообщает telegram-канал. В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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