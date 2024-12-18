Жильцы аварийного дома в ХМАО пожаловались на нашествие наркоманов
Жильцы аварийного дома на улице Красногвардейская в Ханты-Мансийске пожаловались на нашествие наркоманов и бомжей в подъездах. Об этом сообщили собственники квартир в соцсетях.
«Из-за того, что в доме осталась пара семей сюда ходят бомжи и наркоманы!», — сообщила одна из проживающих в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». Более того, женщина сообщила, что в подъезде теперь расклеена реклама наркотиков.
Жильцы уже подписали документы на новое жилье, но все еще ждут переселения. Многие соседи уже уехали, из-за чего в доме стало пусто и практически нелюдимо, по словам жильцов, такая обстановка и привлекла внимание маргиналов.
В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту сообщили, что проверят данную информацию. В администрацию Ханты-Мансийска направлен официальный запрос, ответ ожидается.
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