18 декабря 2024

Жильцы аварийного дома в ХМАО пожаловались на нашествие наркоманов

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварийный дом стали приходить маргиналы
В аварийный дом стали приходить маргиналы Фото:

Жильцы аварийного дома в ХМАО пожаловались на нашествие наркоманов

Жильцы аварийного дома на улице Красногвардейская в Ханты-Мансийске пожаловались на нашествие наркоманов и бомжей в подъездах. Об этом сообщили собственники квартир в соцсетях.

«Из-за того, что в доме осталась пара семей сюда ходят бомжи и наркоманы!», — сообщила одна из проживающих в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». Более того, женщина сообщила, что в подъезде теперь расклеена реклама наркотиков.

Жильцы уже подписали документы на новое жилье, но все еще ждут переселения. Многие соседи уже уехали, из-за чего в доме стало пусто и практически нелюдимо, по словам жильцов, такая обстановка и привлекла внимание маргиналов.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту сообщили, что проверят данную информацию. В администрацию Ханты-Мансийска направлен официальный запрос, ответ ожидается.

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Жильцы аварийного дома в ХМАО пожаловались на нашествие наркоманов Жильцы аварийного дома на улице Красногвардейская в Ханты-Мансийске пожаловались на нашествие наркоманов и бомжей в подъездах. Об этом сообщили собственники квартир в соцсетях. «Из-за того, что в доме осталась пара семей сюда ходят бомжи и наркоманы!», — сообщила одна из проживающих в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». Более того, женщина сообщила, что в подъезде теперь расклеена реклама наркотиков. Жильцы уже подписали документы на новое жилье, но все еще ждут переселения. Многие соседи уже уехали, из-за чего в доме стало пусто и практически нелюдимо, по словам жильцов, такая обстановка и привлекла внимание маргиналов. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту сообщили, что проверят данную информацию. В администрацию Ханты-Мансийска направлен официальный запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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