Обстановку во время снегопада на трассе М-5 в Челябинской области сняли на видео

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области сняли на видео обстановку на трассе М-5 «Урал», где идет снегопад. Видео размещено 19 декабря в telegram-канале ведомства.
«Видео от наших коллег с 1737 километра (около города Златоуст — прим. URA.RU) автодороги „Москва-Челябинск“. Идут осадки в виде снега», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале Госавтоинспекции Челябинской области.
Дорожное покрытие обработано, на линии работают дорожные службы. Машины движутся в обоих направлениях без затруднений, добавили в ведомстве.
На Челябинскую область 19 декабря обрушился снегопад. Осадки прекратятся лишь 20 декабря во второй половине дня, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра.
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