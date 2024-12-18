18 декабря 2024

Обстановку во время снегопада на трассе М-5 в Челябинской области сняли на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на трассе рабочее (архивное фото) Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области сняли на видео обстановку на трассе М-5 «Урал», где идет снегопад. Видео размещено 19 декабря в telegram-канале ведомства.

«Видео от наших коллег с 1737 километра (около города Златоуст — прим. URA.RU) автодороги „Москва-Челябинск“. Идут осадки в виде снега», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале Госавтоинспекции Челябинской области.

Дорожное покрытие обработано, на линии работают дорожные службы. Машины движутся в обоих направлениях без затруднений, добавили в ведомстве.

На Челябинскую область 19 декабря обрушился снегопад. Осадки прекратятся лишь 20 декабря во второй половине дня, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра.

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Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области сняли на видео обстановку на трассе М-5 «Урал», где идет снегопад. Видео размещено 19 декабря в telegram-канале ведомства. «Видео от наших коллег с 1737 километра (около города Златоуст — прим. URA.RU) автодороги „Москва-Челябинск“. Идут осадки в виде снега», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале Госавтоинспекции Челябинской области. Дорожное покрытие обработано, на линии работают дорожные службы. Машины движутся в обоих направлениях без затруднений, добавили в ведомстве. На Челябинскую область 19 декабря обрушился снегопад. Осадки прекратятся лишь 20 декабря во второй половине дня, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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