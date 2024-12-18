Общество Обстановку во время снегопада на трассе М-5 в Челябинской области сняли на видео 19 декабря 2024 в 14:57 Размер текста - 17 + Движение на трассе рабочее (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области сняли на видео обстановку на трассе М-5 «Урал», где идет снегопад. Видео размещено 19 декабря в telegram-канале ведомства. «Видео от наших коллег с 1737 километра (около города Златоуст — прим. URA.RU) автодороги „Москва-Челябинск“. Идут осадки в виде снега», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале Госавтоинспекции Челябинской области. Дорожное покрытие обработано, на линии работают дорожные службы. Машины движутся в обоих направлениях без затруднений, добавили в ведомстве. На Челябинскую область 19 декабря обрушился снегопад. Осадки прекратятся лишь 20 декабря во второй половине дня, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области сняли на видео обстановку на трассе М-5 «Урал», где идет снегопад. Видео размещено 19 декабря в telegram-канале ведомства. «Видео от наших коллег с 1737 километра (около города Златоуст — прим. URA.RU) автодороги „Москва-Челябинск“. Идут осадки в виде снега», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале Госавтоинспекции Челябинской области. Дорожное покрытие обработано, на линии работают дорожные службы. Машины движутся в обоих направлениях без затруднений, добавили в ведомстве. На Челябинскую область 19 декабря обрушился снегопад. Осадки прекратятся лишь 20 декабря во второй половине дня, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям