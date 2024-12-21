Удар ВС РФ по Киеву, совершенный в ответ на украинскую атаку по Ростовской области, уничтожил базу центра специальных операций службы безопасности Украины (СБУ) и объект размещения резидентуры ЦРУ. Об этом сообщил программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
«По имеющимся данным, помимо объектов энергетической инфраструктуры поражены силовые компоненты натовских разведывательных прокси — база ЦСО „А“ СБУ, а также объект размещения резидентуры ЦРУ в Holiday Inn», — заявил Александр Степанов в беседе с ТАСС. По его словам, ЗРК Patriot не смогли перехватить гиперзвуковые российские ракеты, а противоракеты этой системы попали в жилую застройку, спровоцировав возгорание. Несколько ЗРК уничтожены российскими ракетами.
Российская атака на Киев была совершена в ответ на удар Украины по Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что ВС РФ нанесли удар по пункту управления СБУ, позиции ЗРК Patriot и конструкторское бюро «Луч». Степанов отметил, что удары возмездия — это не разовая внезапная акция, а системная и планомерная работа по поэтапной ликвидации военных объектов и центров управления ВСУ.
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