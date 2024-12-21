21 декабря 2024

Бывший секретарь челябинского суда запела в шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Бывший секретарь челябинского суда Анна Чардымская выступила в шоу «Ярче звезд» с песней «Waka Waka» Фото:

Бывший секретарь челябинского суда и юрист по образованию Анна Чардымская выступила в образе Шакиры в шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.

«На ТНТ прошел выпуск шоу „Ярче звезд“ с участием Анны Чардымской из Челябинска, выступившей в образе Шакиры. Анна, юрист по образованию, изменила карьеру и уволилась из суда, чтобы следовать за своей страстью к музыке. Она исполнила „Whenever, Wherever“ и прошла во второй тур, где выступила с песней „Waka Waka“», — отмечают организаторы шоу.

Анна родом из маленького поселка Вязовая (Усть-Катавский городской округ), где ее с детства окружали лес и природа. В настоящий момент она работает вокальным продюсером, занимается постановкой голоса и продвижением начинающих артистов.

После выступления Анны с сольным номером зрительный зал аплодировал стоя. Как призналась артистка, она хотела удивить и показать себя более яркой и эпатажной. Несмотря на успех у жюри, зрительские голоса не позволили ей остаться в конкурсе. Но у Анны есть шанс выступить в финале, если жюри решит вернуть ее на шоу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший секретарь челябинского суда и юрист по образованию Анна Чардымская выступила в образе Шакиры в шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «На ТНТ прошел выпуск шоу „Ярче звезд“ с участием Анны Чардымской из Челябинска, выступившей в образе Шакиры. Анна, юрист по образованию, изменила карьеру и уволилась из суда, чтобы следовать за своей страстью к музыке. Она исполнила „Whenever, Wherever“ и прошла во второй тур, где выступила с песней „Waka Waka“», — отмечают организаторы шоу. Анна родом из маленького поселка Вязовая (Усть-Катавский городской округ), где ее с детства окружали лес и природа. В настоящий момент она работает вокальным продюсером, занимается постановкой голоса и продвижением начинающих артистов. После выступления Анны с сольным номером зрительный зал аплодировал стоя. Как призналась артистка, она хотела удивить и показать себя более яркой и эпатажной. Несмотря на успех у жюри, зрительские голоса не позволили ей остаться в конкурсе. Но у Анны есть шанс выступить в финале, если жюри решит вернуть ее на шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...