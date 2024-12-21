Бывший секретарь челябинского суда запела в шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Видео

22 декабря 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Бывший секретарь челябинского суда Анна Чардымская выступила в шоу «Ярче звезд» с песней «Waka Waka» Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший секретарь челябинского суда и юрист по образованию Анна Чардымская выступила в образе Шакиры в шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «На ТНТ прошел выпуск шоу „Ярче звезд“ с участием Анны Чардымской из Челябинска, выступившей в образе Шакиры. Анна, юрист по образованию, изменила карьеру и уволилась из суда, чтобы следовать за своей страстью к музыке. Она исполнила „Whenever, Wherever“ и прошла во второй тур, где выступила с песней „Waka Waka“», — отмечают организаторы шоу. Анна родом из маленького поселка Вязовая (Усть-Катавский городской округ), где ее с детства окружали лес и природа. В настоящий момент она работает вокальным продюсером, занимается постановкой голоса и продвижением начинающих артистов. После выступления Анны с сольным номером зрительный зал аплодировал стоя. Как призналась артистка, она хотела удивить и показать себя более яркой и эпатажной. Несмотря на успех у жюри, зрительские голоса не позволили ей остаться в конкурсе. Но у Анны есть шанс выступить в финале, если жюри решит вернуть ее на шоу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший секретарь челябинского суда и юрист по образованию Анна Чардымская выступила в образе Шакиры в шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «На ТНТ прошел выпуск шоу „Ярче звезд“ с участием Анны Чардымской из Челябинска, выступившей в образе Шакиры. Анна, юрист по образованию, изменила карьеру и уволилась из суда, чтобы следовать за своей страстью к музыке. Она исполнила „Whenever, Wherever“ и прошла во второй тур, где выступила с песней „Waka Waka“», — отмечают организаторы шоу. Анна родом из маленького поселка Вязовая (Усть-Катавский городской округ), где ее с детства окружали лес и природа. В настоящий момент она работает вокальным продюсером, занимается постановкой голоса и продвижением начинающих артистов. После выступления Анны с сольным номером зрительный зал аплодировал стоя. Как призналась артистка, она хотела удивить и показать себя более яркой и эпатажной. Несмотря на успех у жюри, зрительские голоса не позволили ей остаться в конкурсе. Но у Анны есть шанс выступить в финале, если жюри решит вернуть ее на шоу.