Беременной девушке, насмерть сбившей курьера в Челябинске, ужесточили наказание

23 декабря 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Девушке заменили условное наказание на реальный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание для беременной 22-летней девушки, которая в июле прошлого года насмерть сбила курьера на велосипеде в Челябинске. Суд заменил условное наказание на реальный срок, сообщила 23 декабря пресс-служба областной прокуратуры. «Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора, учел доводы стороны защиты о беременности осужденной, а также возмещении почти двух с половиной миллионов рублей морального вреда. Суд изменил судебное решение и направил осужденную для отбывания наказания в колонию-поселение на один год и шесть месяцев, лишив права управления транспортными средствами на два года и девять месяцев», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Приговором Калининского районного суда Челябинска девушка ранее была осуждена на два года условно, с лишением права управления транспортными средствами на три года. Суд вынес ей приговор по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Случай произошел в июле 2023 года. Девушка за рулем автомобиля Kia Rio сбила насмерть велокурьера около дома №52 по улице 40-летия Победы. Она ехала со скоростью 105 километров в час и выехала на запрещающий сигнал светофора. 23-летний велосипедист-курьер скончался на месте происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание для беременной 22-летней девушки, которая в июле прошлого года насмерть сбила курьера на велосипеде в Челябинске. Суд заменил условное наказание на реальный срок, сообщила 23 декабря пресс-служба областной прокуратуры. «Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора, учел доводы стороны защиты о беременности осужденной, а также возмещении почти двух с половиной миллионов рублей морального вреда. Суд изменил судебное решение и направил осужденную для отбывания наказания в колонию-поселение на один год и шесть месяцев, лишив права управления транспортными средствами на два года и девять месяцев», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Приговором Калининского районного суда Челябинска девушка ранее была осуждена на два года условно, с лишением права управления транспортными средствами на три года. Суд вынес ей приговор по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Случай произошел в июле 2023 года. Девушка за рулем автомобиля Kia Rio сбила насмерть велокурьера около дома №52 по улице 40-летия Победы. Она ехала со скоростью 105 километров в час и выехала на запрещающий сигнал светофора. 23-летний велосипедист-курьер скончался на месте происшествия.