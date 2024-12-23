Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны Бурлаковой возбудили дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следствие считает, что Бурлакова приняла ненадлежащие работы, что привело к ущербу государству свыше 27 млн рублей
Следствие считает, что Бурлакова приняла ненадлежащие работы, что привело к ущербу государству свыше 27 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В отношении начальника Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны РФ Ольги Бурлаковой возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями при исполнении госконтракта. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное жилищно-коммунальное управление“ Минобороны России Ольги Бурлаковой», — передает сообщение СК РИА Новости. Там добавили, что она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта.

Следствие установило, что в 2018 году Бурлакова заключила контракт с ООО «СтройИдеал» на ремонт системы водоснабжения военного городка в Саратовской области. Однако в 2019 году она приняла ненадлежащие работы, что привело к более чем десятку аварий и ущербу государству в размере свыше 27 миллионов рублей, заключили в СК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении начальника Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны РФ Ольги Бурлаковой возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями при исполнении госконтракта. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК России. «Возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное жилищно-коммунальное управление“ Минобороны России Ольги Бурлаковой», — передает сообщение СК РИА Новости. Там добавили, что она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта. Следствие установило, что в 2018 году Бурлакова заключила контракт с ООО «СтройИдеал» на ремонт системы водоснабжения военного городка в Саратовской области. Однако в 2019 году она приняла ненадлежащие работы, что привело к более чем десятку аварий и ущербу государству в размере свыше 27 миллионов рублей, заключили в СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...