Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны Бурлаковой возбудили дело

В отношении начальника Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны РФ Ольги Бурлаковой возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями при исполнении госконтракта. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное жилищно-коммунальное управление“ Минобороны России Ольги Бурлаковой», — передает сообщение СК РИА Новости. Там добавили, что она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта.
Следствие установило, что в 2018 году Бурлакова заключила контракт с ООО «СтройИдеал» на ремонт системы водоснабжения военного городка в Саратовской области. Однако в 2019 году она приняла ненадлежащие работы, что привело к более чем десятку аварий и ущербу государству в размере свыше 27 миллионов рублей, заключили в СК.
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