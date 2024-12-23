Мишустин призвал бороться с высокими ценами

Мишустин заявил о необходимости борьбы со злоупотреблениями при повышении цен
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Мишустин подчеркнул баланс между прибылью бизнеса и интересами граждан
Мишустин подчеркнул баланс между прибылью бизнеса и интересами граждан Фото:

Необходимо активно противостоять злоупотреблениям, связанным с повышением цен. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо с этим бороться», — передает слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что важную роль в этой борьбе должны играть Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и, в особых случаях, Генеральная прокуратура.

Мишустин отметил необходимость поддержания баланса между прибылью бизнеса и интересами граждан, а также тщательного контроля за ценами на ключевые товары и услуги. Он напомнил о мерах по насыщению внутреннего рынка и мониторингу цен на продукцию, что помогает сдерживать инфляцию и прогнозировать рыночную ситуацию. Премьер также сообщил о планах расширить мониторинг цен на упаковочные материалы, которые существенно влияют на стоимость товаров.

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Необходимо активно противостоять злоупотреблениям, связанным с повышением цен. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо с этим бороться», — передает слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что важную роль в этой борьбе должны играть Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и, в особых случаях, Генеральная прокуратура. Мишустин отметил необходимость поддержания баланса между прибылью бизнеса и интересами граждан, а также тщательного контроля за ценами на ключевые товары и услуги. Он напомнил о мерах по насыщению внутреннего рынка и мониторингу цен на продукцию, что помогает сдерживать инфляцию и прогнозировать рыночную ситуацию. Премьер также сообщил о планах расширить мониторинг цен на упаковочные материалы, которые существенно влияют на стоимость товаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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