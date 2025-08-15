Москалькова: Киев бьет по безоружным людям, публично нарушая гуманитарное право

Москалькова заявила, что Киев публично нарушает гуманитарное право перед саммитом
Москалькова заявила, что Киев публично нарушает гуманитарное право перед саммитом
Киев наносит удары по мирному населению в преддверии саммита президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, публично нарушая гуманитарное право. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В извращенной логике нацистского режима сложилась своя картина мира, свои приоритеты — ударить по безоружным, незащищенным гражданам, ярко, на публику нарушить все мыслимые основы гуманитарного права», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. Омбудсмен подчеркнула, что сегодня особенно важно проявлять сдержанность и не усугублять ситуацию на фоне предстоящей встречи мировых лидеров на Аляске, где будет обсуждаться будущее урегулирование украинского конфликта, однако у Киева "своя картина мира".

Москалькова также отметила, что атака беспилотника в Курске привела к жертвам среди мирных жителей: один человек погиб, еще несколько получили ранения. Она выразила соболезнования пострадавшим и их близким, подчеркнув, что подобные инциденты стали почти ежедневными и свидетельствуют о продолжающихся преступлениях киевского режима против мирных людей.

Из-за атаки ВСУ на Курскую область утром 15 августа был поврежден многоквартирный жилой дом — 10 человек, в том числе один ребенок, пострадали, одна женщина погибла. Несколько этажей после удара охватил пожар, однако спасатели нейтрализовали угрозу. Власти пообещали поддержку пострадавшим и семье погибшей.

