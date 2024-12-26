26 декабря 2024

Самолет из Сочи в Челябинск задержан на три часа из-за угрозы атаки БПЛА. Скрин

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Рейс в Челябинск из Сочи задержан Фото:

Рейс 5Н 815 из Сочи в Челябинск 27 декабря задержан минимум на три часа из-за ограничения полетов и введения плана «Ковер». Информация о переносе рейса указана на сайте аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Прибытие самолета 5Н 815 Сочи — Челябинск задерживается. По расписанию — 15:55, расчетное время — 19:30», — следует из данных онлайн-табло челябинского аэропорта.

Обратный вылет 5Р 816 из Челябинска в Сочи также задержан минимум на три часа. По расписанию самолет должен отправиться в Сочи в 16:45, расчетное время указано 20:10.

Аэропорт Сочи ранее приостановил обслуживание всех входящих и исходящих рейсов. Ограничения были введены в пятницу, 27 декабря, в 5:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил Артем Кореняко, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ). В 9:15 (мск) ограничения были сняты.

Из-за угрозы безопасности полета 25 декабря на четыре часа также был задержан вылет самолета из Челябинска в Казань. Причиной стало введение плана «Ковер» в аэропорту столицы республики Татарстан.

Прилет рейса задержан до 19:30
Прилет рейса задержан до 19:30
Вылет в Сочи также отложен
Вылет в Сочи также отложен

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Рейс 5Н 815 из Сочи в Челябинск 27 декабря задержан минимум на три часа из-за ограничения полетов и введения плана «Ковер». Информация о переносе рейса указана на сайте аэропорта имени Игоря Курчатова. «Прибытие самолета 5Н 815 Сочи — Челябинск задерживается. По расписанию — 15:55, расчетное время — 19:30», — следует из данных онлайн-табло челябинского аэропорта. Обратный вылет 5Р 816 из Челябинска в Сочи также задержан минимум на три часа. По расписанию самолет должен отправиться в Сочи в 16:45, расчетное время указано 20:10. Аэропорт Сочи ранее приостановил обслуживание всех входящих и исходящих рейсов. Ограничения были введены в пятницу, 27 декабря, в 5:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил Артем Кореняко, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ). В 9:15 (мск) ограничения были сняты. Из-за угрозы безопасности полета 25 декабря на четыре часа также был задержан вылет самолета из Челябинска в Казань. Причиной стало введение плана «Ковер» в аэропорту столицы республики Татарстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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