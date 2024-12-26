Рейс 5Н 815 из Сочи в Челябинск 27 декабря задержан минимум на три часа из-за ограничения полетов и введения плана «Ковер». Информация о переносе рейса указана на сайте аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Прибытие самолета 5Н 815 Сочи — Челябинск задерживается. По расписанию — 15:55, расчетное время — 19:30», — следует из данных онлайн-табло челябинского аэропорта.
Обратный вылет 5Р 816 из Челябинска в Сочи также задержан минимум на три часа. По расписанию самолет должен отправиться в Сочи в 16:45, расчетное время указано 20:10.
Аэропорт Сочи ранее приостановил обслуживание всех входящих и исходящих рейсов. Ограничения были введены в пятницу, 27 декабря, в 5:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил Артем Кореняко, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ). В 9:15 (мск) ограничения были сняты.
Из-за угрозы безопасности полета 25 декабря на четыре часа также был задержан вылет самолета из Челябинска в Казань. Причиной стало введение плана «Ковер» в аэропорту столицы республики Татарстан.
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