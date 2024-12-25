Задержанный в Челябинске из-за атаки беспилотников самолет улетел в Казань. Скрин

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Пассажирский самолет S7. Москва-Казань, S7, аэропорт, салон самолета, пассажирский самолет, самолет, S7 Airlines
Обратный рейс ИН 1258 Казань-Челябинск задержится 25 декабря на час Фото:

Самолет авиакомпании Red Wings, вылет которого был задержан 25 декабря из-за угрозы безопасности полета, улетел из Челябинска в Казань. Информация об этом указана в онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. В Казани ранее был введен план «Ковер».

«Рейс ИН 1257 Челябинск-Казань вылетел. По расписанию — 10:50, расчетное — 14:20», — говорится в онлайн-табло аэропорта.

Обратный рейс ИН 1258 Казань-Челябинск задержится 25 декабря на час: по расписанию он должен был прибыть в 15:05. Расчетное время указано — 16:10.

Рейс задержали из-за атаки беспилотников и угрозы безопасности перелета. В аэропорту Казани был введен план «Ковер». Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 13:00 (по уральскому времени), сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в telegram-канале.

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Самолет авиакомпании Red Wings, вылет которого был задержан 25 декабря из-за угрозы безопасности полета, улетел из Челябинска в Казань. Информация об этом указана в онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. В Казани ранее был введен план «Ковер». «Рейс ИН 1257 Челябинск-Казань вылетел. По расписанию — 10:50, расчетное — 14:20», — говорится в онлайн-табло аэропорта. Обратный рейс ИН 1258 Казань-Челябинск задержится 25 декабря на час: по расписанию он должен был прибыть в 15:05. Расчетное время указано — 16:10. Рейс задержали из-за атаки беспилотников и угрозы безопасности перелета. В аэропорту Казани был введен план «Ковер». Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 13:00 (по уральскому времени), сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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