Обратный рейс ИН 1258 Казань-Челябинск задержится 25 декабря на час Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Самолет авиакомпании Red Wings, вылет которого был задержан 25 декабря из-за угрозы безопасности полета, улетел из Челябинска в Казань. Информация об этом указана в онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. В Казани ранее был введен план «Ковер».

«Рейс ИН 1257 Челябинск-Казань вылетел. По расписанию — 10:50, расчетное — 14:20», — говорится в онлайн-табло аэропорта.

Обратный рейс ИН 1258 Казань-Челябинск задержится 25 декабря на час: по расписанию он должен был прибыть в 15:05. Расчетное время указано — 16:10.

Рейс задержали из-за атаки беспилотников и угрозы безопасности перелета. В аэропорту Казани был введен план «Ковер». Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 13:00 (по уральскому времени), сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в telegram-канале.