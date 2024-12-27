МЧС продлило экстренное предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области спасатели второй день подряд объявляют экстренное предупреждение из-за штормового ветра. Его порывы 28 декабря достигнут 18 метров в секунду, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Рекомендуем не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112».
В первом экстренном предупреждении спасатели заявили также о сильном ветре. Согласно прогнозам синоптиков, 27 декабря его порывы будут доходить до 17 метров в секунду.
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