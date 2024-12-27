МЧС продлило экстренное предупреждение в Свердловской области

27 декабря 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловской области спасатели второй день подряд объявляют экстренное предупреждение из-за штормового ветра. Его порывы 28 декабря достигнут 18 метров в секунду, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Рекомендуем не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». В первом экстренном предупреждении спасатели заявили также о сильном ветре. Согласно прогнозам синоптиков, 27 декабря его порывы будут доходить до 17 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области спасатели второй день подряд объявляют экстренное предупреждение из-за штормового ветра. Его порывы 28 декабря достигнут 18 метров в секунду, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Рекомендуем не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». В первом экстренном предупреждении спасатели заявили также о сильном ветре. Согласно прогнозам синоптиков, 27 декабря его порывы будут доходить до 17 метров в секунду.