27 декабря 2024

Пермские власти наймут мигрантов на стройки на зарплату в 750 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилотный проект по привлечению иностранцев запустят в 2025 году
Пилотный проект по привлечению иностранцев запустят в 2025 году Фото:

Власти Пермского края хотят пригласить иностранцев для работы на предприятиях и стройках, где не хватает рабочих рук. Мигрантам обещают платить от 750 тысяч рублей за три месяца.

«В 2025 году появится пилотный проект по организованному ввозу иностранных граждан для работы на предприятия с острой нехваткой рабочих рук. Минимальная заработная плата для таких специалистов составляет 750 тысяч рублей в квартал», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на и. о . главы регионального минтербеза Альберта Марданова.

Мигрантов планируют привозить из Индии, Китая, ЮАР и других стран. По мнению Марданова, иностранцев можно задействовать при строительстве гостиниц, школ и медучреждений.

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Власти Пермского края хотят пригласить иностранцев для работы на предприятиях и стройках, где не хватает рабочих рук. Мигрантам обещают платить от 750 тысяч рублей за три месяца. «В 2025 году появится пилотный проект по организованному ввозу иностранных граждан для работы на предприятия с острой нехваткой рабочих рук. Минимальная заработная плата для таких специалистов составляет 750 тысяч рублей в квартал», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на и. о . главы регионального минтербеза Альберта Марданова. Мигрантов планируют привозить из Индии, Китая, ЮАР и других стран. По мнению Марданова, иностранцев можно задействовать при строительстве гостиниц, школ и медучреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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