Пермские власти наймут мигрантов на стройки на зарплату в 750 тысяч рублей

Власти Пермского края хотят пригласить иностранцев для работы на предприятиях и стройках, где не хватает рабочих рук. Мигрантам обещают платить от 750 тысяч рублей за три месяца.
«В 2025 году появится пилотный проект по организованному ввозу иностранных граждан для работы на предприятия с острой нехваткой рабочих рук. Минимальная заработная плата для таких специалистов составляет 750 тысяч рублей в квартал», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на и. о . главы регионального минтербеза Альберта Марданова.
Мигрантов планируют привозить из Индии, Китая, ЮАР и других стран. По мнению Марданова, иностранцев можно задействовать при строительстве гостиниц, школ и медучреждений.
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